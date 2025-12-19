Disparo acidental atingiu duas pessoas na Academia de Polícia Civil de São Paulo Reprodução/ redes sociais
Disparo acidental fere duas pessoas durante treinamento na Academia de Polícia Civil de SP
Caso é investigado pela Corregedoria
Vídeo! Macaco-prego aparece 'armado' com faca, rouba cafeteira e é capturado
Animal conseguiu escapar repetidas vezes das tentativas do Corpo de Bombeiros de apreendê-lo
PF apreende R$ 430 mil em dinheiro vivo na casa de líder do PL Sóstenes Cavalcante
Suspeita é de que o político tenha feito repasses para uma locadora de veículos com o objetivo de desviar recursos da Câmara
Após ter o mandato cassado, Eduardo Bolsonaro diz que ida para os EUA 'valeu muito a pena'
Filho do ex-presidente perdeu o cargo por ultrapassar o limite permitido de faltas
Deputados do PL são alvos de operação contra desvio de cotas parlamentares
Agentes cumprem mandados nos Rio e Distrito Federal
Justiça da Itália adia pela terceira vez decisão sobre extradição de Carla Zambelli
A decisão deve ser tomada no dia 20 de janeiro
