STF derruba tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/12/2025 18:23 | Atualizado 19/12/2025 18:24

Entre julho e dezembro deste ano, a avaliação positiva da população sobre o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) cresceu 10 pontos porcentuais, de 23% para 33%, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Genial/Quaest

A avaliação negativa cresceu quatro pontos porcentuais nesse período. O índice foi de 32% para 36%. Já a avaliação regular caiu 10 pontos porcentuais, de 34% para 24%. A população que não soube ou não respondeu caiu de 11% para 7%.

No Poder Legislativo, a avaliação positiva sobre o trabalho da Câmara dos Deputados cresceu cinco pontos porcentuais, indo de 15% para 20% entre outubro e dezembro. Já a avaliação negativa caiu de 39% para 36% nesse período, e a avaliação regular oscilou de 36% para 35%.

No caso do Senado Federal, a avaliação positiva cresceu de 18% para 22% entre outubro e dezembro. A avaliação negativa oscilou de 34% para 33%, e a regular, de 36% para 34%.

A Quaest realizou 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais, entre 11 e 14 de dezembro, por meio de coleta domiciliar realizada por meio de entrevistas face a face e questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de nível de confiança.