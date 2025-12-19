Fux suspende bloqueio de bets para beneficiários de programas sociaisReprodução/ internet
Fux suspende bloqueio de bets para beneficiários de programas sociais
Ministro atendeu liminar da Associação Nacional de Jogos e Loterias
Fux suspende bloqueio de bets para beneficiários de programas sociais
Ministro atendeu liminar da Associação Nacional de Jogos e Loterias
Alckmin diz que é cedo para falar sobre eleições de 2026 e defende debate sobre escala 6x1
Ministro é cotado para seguir como vice de Lula em 2026
Lei garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos
Faixa etária de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos de câncer
Genial/Quaest: Avaliação positiva sobre STF cresce de 23% para 33% entre julho e dezembro
A avaliação negativa cresceu quatro pontos porcentuais nesse período
Avião com sete pessoas a bordo tomba ao pousar no Aeroporto da Pampulha
Local, um dos principais do País na aviação executiva, ficou fechado para pousos e decolagens por pouco mais de uma hora, entre as 12h38 e 13h51, conforme a concessionária
Maioria é contra decisão de Gilmar que dificulta impeachment de ministros do STF, aponta levantamento
Pesquisa ouviu 2.004 brasileiros presencialmente entre os dias 11 e 14 de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.