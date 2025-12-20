Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhõesRafa Neddermeyer/Agência Brasil
As dezenas sorteadas foram: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.
Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, houve ganhadores nas faixas inferiores. Trinta e oito apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 69.615,66. Já a quadra teve 4.069 vencedores, com prêmio individual de R$ 1.071,64.
As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. No caso dos bolões online, o prazo vai até 20h30, com compras exclusivas pelo portal e aplicativo das Loterias Online.
Quem optar pela aposta pela internet pode pagar via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.
