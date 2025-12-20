Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhões - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhõesRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 20/12/2025 22:27 | Atualizado 20/12/2025 22:28

O concurso 2.954 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (20), em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a expectativa para o próximo sorteio — o tradicional concurso da Virada, marcado para 31 de dezembro — é de R$ 1 bilhão.



As dezenas sorteadas foram: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.



Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, houve ganhadores nas faixas inferiores. Trinta e oito apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 69.615,66. Já a quadra teve 4.069 vencedores, com prêmio individual de R$ 1.071,64.



As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. No caso dos bolões online, o prazo vai até 20h30, com compras exclusivas pelo portal e aplicativo das Loterias Online.



Quem optar pela aposta pela internet pode pagar via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.



Chances de ganhar

A probabilidade de acerto varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas. No jogo simples, com seis números e custo de R$ 6, a chance de levar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já a aposta máxima, com 20 dezenas, custa R$ 232.560 e aumenta a probabilidade para 1 em 1.292.