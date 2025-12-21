Crime aconteceu em um prédio na Asa Norte, em Brasília - Reprodução

Crime aconteceu em um prédio na Asa Norte, em BrasíliaReprodução

Publicado 21/12/2025 08:58 | Atualizado 21/12/2025 09:00

Uma mulher foi agredida e estuprada em um prédio na Asa Norte, em Brasília, na madrugada deste sábado (20). O autor do crime foi preso.

O caso aconteceu no térreo do edifício, onde qualquer pessoa pode ter acesso. Em Brasília, na Asa Norte e Asa Sul, os prédios não costumam ser cercados, permitindo que mesmo alguém que não seja morador possa circular nos chamados pilotis.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do local. Nas imagens é possível que a vítima tentou resistir, mas foi agredida e derrubada no chão.

Após cerca de 15 minutos de violência, mesmo ferida, ela conseguiu caminhar até a área comercial da quadra, onde foi encontrada por pessoas que passavam no local, que acionaram os bombeiros.

A mulher, de 47 anos, está internada no Hospital de Base, com risco de morte e presença de líquido no pulmão.



Segundo a Polícia Civil, o autor do crime, Rafael Silva Lima, de 19 anos, foi localizado e preso. A corporação informou que vítima e agressor estão em situação de rua.

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). O homem deve responder por estupro e tentativa de feminicídio.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.