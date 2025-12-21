Crime aconteceu em um prédio na Asa Norte, em BrasíliaReprodução
Segundo a Polícia Civil, o autor do crime, Rafael Silva Lima, de 19 anos, foi localizado e preso. A corporação informou que vítima e agressor estão em situação de rua.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Mega-Sena acumula e prêmio da Virada pode chegar a R$ 1 bilhão
Ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2.954; apostas seguem abertas até o fim do mês
Justiça determina indenização de R$ 400 mil a Dilma e pagamento mensal por tortura na ditadura
Em 1970, Dilma foi presa e submetida a torturas em São Paulo - os antigos Operação Bandeirante (Oban) e Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) -, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais
Avião com deputado e vereador faz pouso forçado e pega fogo em Rondônia
Caso aconteceu no distrito de Extrema, em Porto Velho
AGU processa entidade ligada ao PT e mais sete por descontos ilegais em aposentadorias do INSS
Entre os principais alvos desta nova ofensiva está a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag)
Conheça o passado macabro de Lindomar Castilho: um ícone que assassinou a própria mulher
Cantor teve a trajetória definitivamente marcada pelo assassinato de Eliane de Grammont, crime que chocou o país no início dos anos 1980
