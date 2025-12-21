Senador Flávio Bolsonaro (PL) AFP
Pesquisa: 49% acham que Flávio Bolsonaro leva candidatura até o fim
Outros 38% acham que ele está utilizando a pré-campanha para negociar interesses do clã liderado pelo pai
Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua
'Muitos se juntam também para conspirar contra', afirmou em missa
Cachorro sobrevive a acidente e fica ao lado de tutora morta no Espírito Santo
Engenheira, de 31 anos, faleceu após colisão entre carro e caminhão na ES-297, em Mimoso do Sul
Brasil não assina comunicado sobre Venezuela liderado pela Argentina
Planalto vê risco de documento respaldar ação militar dos Estados Unidos
Pesquisa: 49% acham que Flávio Bolsonaro leva candidatura até o fim
Outros 38% acham que ele está utilizando a pré-campanha para negociar interesses do clã liderado pelo pai
Lançamento de foguete no Brasil é reagendado para esta segunda-feira
Míssil é o primeiro arremesso comercial de um veículo espacial a partir do território brasileiro
Mulher é presa suspeita de envolvimento no roubo de obras de arte em SP
Companheiro dela ainda está foragido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.