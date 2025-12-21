Mariani morava desde janeiro em Sorocaba, no interior de São Paulo, e viajava para o Espírito SantoReprodução / Redes sociais
Cachorro sobrevive a acidente e fica ao lado de tutora morta no Espírito Santo
Engenheira, de 31 anos, faleceu após colisão entre carro e caminhão na ES-297, em Mimoso do Sul
Brasil não assina comunicado sobre Venezuela liderado pela Argentina
Planalto vê risco de documento respaldar ação militar dos Estados Unidos
Cerca de 49% acham que Flávio Bolsonaro leva candidatura até o fim, aponta pesquisa
Outros 38% acham que ele está utilizando a pré-campanha para negociar interesses do clã liderado pelo pai
Lançamento de foguete no Brasil é reagendado para esta segunda-feira
Míssil é o primeiro arremesso comercial de um veículo espacial a partir do território brasileiro
Mulher é presa suspeita de envolvimento no roubo de obras de arte em SP
Companheiro dela ainda está foragido
Morre Edmilson Soares, vereador de João Pessoa e ex-deputado, aos 73 anos
Prefeito do município decretou luto oficial de três dias
