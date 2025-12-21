Edmilson Soares exercia o quarto mandato de vereador em João Pessoa e também foi deputado estadual por três mandatos - Reprodução/ redes sociais

Publicado 21/12/2025 11:53 | Atualizado 21/12/2025 11:54

Paraíba - O vereador de João Pessoa e ex-deputado, Edmilson Soares, morreu na manhã deste domingo (21), aos 73 anos. A informação foi divulgada pelo filho do político, Tanilson Soares (PSB).

Edmilson Soares estava internado em um hospital particular da capital paraibana. A causa da morte não foi oficialmente confirmada.

Nas redes sociais, o deputado estadual Tanilson Soares prestou uma homenagem emocionada ao pai. O parlamentar descreveu o vereador como sua maior inspiração, exemplo de vida e referência pessoal e política.

"Despeço-me do meu pai, um homem que foi minha inspiração, meu exemplo e meu maior ensinamento. Sua postura, seus valores e sua trajetória deixarão marcas profundas em mim, em nossa família, em seus amigos e em todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo", disse.

"Desde o dia em que nasci, meu pai foi meu grande herói. E sei que continuará sendo, por meio do legado que construiu com honra, dignidade e generosidade. Primeiro como professor, depois como homem público, fez da própria vida um instrumento de transformação, guiado pelo amor ao próximo e pela vontade de servir", continuou.

O deputado também afirmou que seguirá carregando os conselhos, a coragem e a força do pai, enfatizando que o legado deixado por Edmilson permanecerá vivo entre filhos, netos, amigos e todos que conviveram com sua história.

"Agradeço de coração por cada palavra de carinho e apoio que temos recebido. Elas têm sido alento em meio à dor, e encontramos em Deus a força, o consolo e a paz necessários para seguir", afirmou.





Edmilson Soares exercia o quarto mandato de vereador em João Pessoa e também foi deputado estadual por três mandatos. Ele deixa quatro filhos, entre eles o atual deputado estadual Tanilson Soares.



Além de político, Edmilson também foi professor efetivo do Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa. No Lyceu Paraibano, foi o primeiro diretor eleito pela comunidade escolar.



O velório está sendo realizado na Igreja Presbiteriana de Torrelândia, no Bairro da Torre. O sepultamento está marcado para acontecer no Cemitério Senhor da Boa Sentença, em João Pessoa, após culto fúnebre às 14h.

Homenagens

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), divulgou uma nota oficial lamentando a morte do amigo, e decretou luto oficial de três dias na cidade.



"Recebi com o coração partido a notícia do meu amigo de tantas caminhadas (...) Deixo meu abraço mais sincero e o desejo de que o amor e as boas lembranças sejam o amparo nesse momento de dor tão profunda", disse o gestor municipal.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o político deixou um legado importante para o estado da Paraíba.

"Lamento o falecimento do vereador de João Pessoa e ex-deputado estadual Edmilson Soares. Um homem que dedicou sua vida pública à Paraíba, deixando um importante legado para o nosso estado. Em nome do seu filho, o deputado estadual Tanilson Soares, deixo meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento de despedida", escreveu no X (antigo Twitter).

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), também lamentou a morte de Edmilson Soares:

"Começamos esse domingo com a triste notícia do falecimento do nosso amigo. (...) Edmilson deixa um grande legado de serviços prestados à nossa população. Manifesto minha solidariedade à toda família e amigos. Que Deus conforte a todos", publicou.

Trajetória

Veterano na política paraibana, Edmilson de Araújo Soares, nascido em João Pessoa em 13 de setembro de 1952, era professor e político filiado ao PSB. Em 2024, foi eleito vereador da Capital com 6.760 votos, retornando à Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) após 12 anos fora da Casa.



Ao longo da carreira, exerceu sete mandatos eletivos, sendo quatro como vereador de João Pessoa (2001–2004, 2005–2008, 2009–2012 e o atual, de 2025 a 2028) e três como deputado estadual, entre 2011 e 2023.



Na posse da mais recente Legislatura, Edmilson destacou a emoção de retornar ao Legislativo municipal. "Estou retornando depois de 12 anos fora da Casa. Deus me deu a oportunidade de, mais uma vez, ser vereador de João Pessoa", declarou.



Professor efetivo do Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa, Edmilson Soares construiu sua trajetória política com forte atuação em defesa da Educação, da valorização dos servidores públicos e do trabalho social, além do apoio ao terceiro setor. Ele também foi o primeiro diretor eleito pela comunidade escolar do Lyceu Paraibano.