PMs trocam tiros com suspeitos de assaltar farmácia na Zona Sul de SP - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 21/12/2025 11:16 | Atualizado 21/12/2025 11:58

Um assalto a uma farmácia na tarde deste sábado, 20, terminou com uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos na região do Morumbi, zona sul de São Paulo.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Polícia Militar (PM) fazia um patrulhamento pela Avenida Morumbi, quando viu homens armados fugindo de motocicleta após assaltarem uma farmácia.



Durante a tentativa de abordagem, houve troca de tiros e os criminosos conseguiram escapar. Na sequência, os agentes realizaram buscas na região e encontrarm uma motocicleta furtada e um dos suspeitos ferido. A pasta informa que ele foi socorrido.



Um homem que passava pela via no momento do tiroteio também acabou sendo atingido. Ele foi levado pelo helicóptero Águia à Unidade de Pronto Atendimento de Campo Limpo. Segundo a SSP-SP, a vítima estava consciente. Entre os policiais, nenhum agente ficou ferido na ocorrência.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do tiroteio. As cenas são gravadas de dentro de um veículo. Pelo registro, é possível ver a motocicleta com os dois suspeitos cruzando a rua em meio aos carros e fugindo da abordagem policial.



Os policiais tentaram encurralar os bandidos, com uma viatura posicionada em um lado da via e um policial que ficou mais acima na rua. As imagens mostram os agentes atirando contra a dupla, que conseguem passar pelos veículos e fugir por uma rua perpendicular à avenida.