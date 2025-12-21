Anisio Lordes ficou conhecido por ter construído o próprio caixão e idealizado cada detalhe do ritual de despedidaReprodução/ TV Gazeta
Idoso que fez o próprio caixão e escolheu detalhes do ritual de despedida morre no ES
Anisio Lordes gravou músicas para serem tocadas no velório, selecionou o terno e até o local exato onde gostaria de ser sepultado
Saiba em que regiões do Brasil deve chover acima da média no verão
Inmet divulgou previsão para a estação, que começa neste domingo (21)
Mega-Sena acumula e prêmio da Virada pode chegar a R$ 1 bilhão
Ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2.954; apostas seguem abertas até o fim do mês
Justiça determina indenização de R$ 400 mil a Dilma e pagamento mensal por tortura na ditadura
Em 1970, Dilma foi presa e submetida a torturas em São Paulo - os antigos Operação Bandeirante (Oban) e Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) -, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais
Avião com deputado e vereador faz pouso forçado e pega fogo em Rondônia
Caso aconteceu no distrito de Extrema, em Porto Velho
