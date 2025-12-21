Anisio Lordes ficou conhecido por ter construído o próprio caixão e idealizado cada detalhe do ritual de despedida - Reprodução/ TV Gazeta

Conhecido no estado do Espírito Santo por ter construído o próprio caixão e idealizado cada detalhe do ritual de despedida, Anisio Lordes morreu neste sábado (20), aos 98 anos, em Itapina, distrito de Colatina. Segundo a família, ele faleceu por causas naturais, em casa.

Devoto, artesão e com uma relação serena com a morte, o idoso ganhou notoriedade após participar de programas de TV. Ele chamou a atenção ao contar que havia decidido construir o próprio caixão como parte de um ritual pensado por ele mesmo, incluindo músicas gravadas com a própria voz para serem tocadas no velório, o terno escolhido por ele e até o local exato onde gostaria de ser sepultado.

A ideia do caixão surgiu durante uma noite de oração. "Veio na minha mente e eu pensei de fazer", contou na época. Em apenas cinco dias, Anisio construiu o item utilizando canudinhos feitos de jornal.

Foram cerca de três anos fazendo os canudos, e três meses para montar o caixão. Anisio contou que ele mesmo tirou as medidas para executar o serviço, dizia que não queria dar trabalho para ninguém e até ensaiou como seria o velório.

No entanto, o desejo de ser sepultado no próprio caixão não foi ser realizado. Com o passar do tempo, a estrutura de papel se desgastou, foi corroída e acabou inutilizada.

A sobrinha, Elizabeth Lordes, conta que a família está conformada com a partida, ressaltando seu caráter carinhoso e a influência de Anisio.

"Ele viveu do jeito que quis. Era muito querido, todo mundo na cidade gostava dele. Uma pessoa devota, que trabalhava com artes e espalhava carinho por onde passava", afirmou.