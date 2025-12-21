Buscas por Roberta começaram na terça-feira e duraram mais de 70 horas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/12/2025 11:28

O corpo de uma pesquisadora de 21 anos, identificada como Roberta dos Reis Costantin, foi encontrado, na manhã deste sábado (20), em um rio de Dona Francisca, no Rio Grande do Sul. Ela havia desaparecido na terça-feira (16), quando fazia a coleta de amostras de água.

A suspeita é de que, durante a coleta de amostras de água, a pesquisadora tenha se desequilibrado e acabado afundando. Uma colega tentou socorrê-la no momento do acidente, mas não teve sucesso. Segundo as autoridades, a pesquisadora usava uma roupa pantaneira acoplada a uma bota, o que fez com que ela afundasse mais rapidamente.

As buscas por Roberta começaram na terça-feira e duraram mais de 70 horas. Antes de o corpo ser encontrado, outros objetos que estavam com ela no momento do acidente foram localizados. A vítima foi encontrada na água por pescadores, a cerca de 2,7 quilômetros do ponto em que foi vista pela última vez.

Roberta cursava Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e atuava como agente técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O sepultamento está previsto para ocorrer às 12h deste domingo (21), no Cemitério Parque.

Em nota, a Fepam se solidarizou com amigos e familiares.

"A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informa, com profundo pesar, que o corpo da servidora Roberta dos Reis Costantin, de 21 anos, foi localizado na manhã deste sábado (20/12), no Rio Jacuí. As buscas duraram mais de 70 horas e o corpo foi localizado em Dona Francisca, a cerca de 2 km do local da queda.



Roberta era técnica em Química e atuava na Fepam desde outubro de 2024. Na terça-feira (16/12), realizava a coleta de água para análise quando caiu no rio, no município de Dona Francisca.

A Fepam se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de profunda tristeza e informa que seguirá prestando todo o suporte necessário à família".