Incêndio em apartamento deixa três mortos e mata dois animais

Um incêndio em um apartamento localizado no 14º andar de um prédio deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo (21), em Piracicaba, no interior de São Paulo. Um gato e um cachorro que estavam no imóvel também morreram.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são todas adultas, mas, até o momento, não tiveram as identidades confirmadas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.
A corporação foi acionada às 10h36 para a ocorrência na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, no bairro Água Branca, no Condomínio Villa Serena. Quinze bombeiros atuaram no combate às chamas, com apoio da polícia e acompanhamento da Defesa Civil.
Durante a ocorrência, duas jovens que estavam na sacada do apartamento imediatamente acima do local do incêndio inalaram fumaça. Elas receberam atendimento médico e passam bem. Um policial também ficou ferido no braço ao auxiliar no atendimento.
De acordo com o tenente Magnum Felipe Pires Alves Pereira, o fogo foi controlado no início da tarde deste domingo. Apesar disso, a estrutura do apartamento atingido sofreu danos significativos.