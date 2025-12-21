Incêndio em apartamento deixa três mortos e mata dois animais - Reprodução

Publicado 21/12/2025 17:36 | Atualizado 21/12/2025 17:38

Um incêndio em um apartamento localizado no 14º andar de um prédio deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo (21), em Piracicaba, no interior de São Paulo. Um gato e um cachorro que estavam no imóvel também morreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são todas adultas, mas, até o momento, não tiveram as identidades confirmadas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

A corporação foi acionada às 10h36 para a ocorrência na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, no bairro Água Branca, no Condomínio Villa Serena. Quinze bombeiros atuaram no combate às chamas, com apoio da polícia e acompanhamento da Defesa Civil.

Durante a ocorrência, duas jovens que estavam na sacada do apartamento imediatamente acima do local do incêndio inalaram fumaça. Elas receberam atendimento médico e passam bem. Um policial também ficou ferido no braço ao auxiliar no atendimento.

De acordo com o tenente Magnum Felipe Pires Alves Pereira, o fogo foi controlado no início da tarde deste domingo. Apesar disso, a estrutura do apartamento atingido sofreu danos significativos.