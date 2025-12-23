Foguete sul-coreano explode após anomalia em lançamento comercial inédito no Brasil - Reprodução/ redes sociais

Foguete sul-coreano explode após anomalia em lançamento comercial inédito no BrasilReprodução/ redes sociais

Publicado 23/12/2025 08:05

O primeiro lançamento comercial de um foguete a partir do Brasil terminou em falha e explosão na noite desta segunda-feira, 22. O HANBIT-Nano, desenvolvido pela empresa privada sul-coreana Innospace, sofreu uma anomalia pouco após a decolagem e teve o voo interrompido, segundo informou a Força Aérea Brasileira (FAB). O foguete foi lançado às 22h13 do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.



De acordo com a FAB, o veículo chegou a iniciar sua trajetória vertical conforme o previsto, mas apresentou um problema logo após deixar a plataforma e colidiu com o solo.



A transmissão ao vivo do lançamento, exibida no YouTube pela Innospace, foi cortada segundos depois da decolagem.



Antes da interrupção do sinal, foi possível observar imagens que indicavam uma possível explosão. Na sequência, a empresa exibiu um aviso em inglês informando que havia ocorrido uma "anomalia durante o voo".