Caso é investigado pela Polícia CivilDivulgação / PMMG

Publicado 23/12/2025 10:05

Um homem, de 60 anos, esfaqueou até a morte a ex-companheira, identificada como Lucimar da Silva, de 65, mesmo com uma medida protetiva em vigor, em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. O autor foi preso pouco tempo depois do crime, que teria sido motivado por ciúmes.

O suspeito foi detido em casa, com as roupas ainda cheias de sangue e com a arma do crime, ocorrido no último domingo (21). Ele teria tentado se matar, mas foi contido pelos policiais. A vítima procurou ajuda em novembro deste ano por ameaças e violência psicológica. A Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência.

Segundo testemunhas, o homem teria esperado um familiar da vítima sair da casa para cometer a agressão. Uma amiga da mulher, que estava no local, presenciou o crime. O relacionamento deles durou nove anos.

O caso é investigado pela Polícia Civil.