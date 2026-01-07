Homem foi preso no apartamento onde mora e confessou o crimeReprodução/ internet
De acordo com a Polícia Militar (PM), todos foram assassinados a facadas e encontrados por um parente. O autor do crime e as vítimas não tiveram as identidades reveladas, apenas as idades. Veja:
- Madrasta, de 63 anos;
- Irmãs, de 44 e 47 anos;
- Sobrinho, de apenas 5 anos
"Ele já atacou a primeira, depois atacou a segunda, agrediu, matou a mãe (madrasta), foi no quarto, matou o pai de setenta e quatro anos, subiu até na parte de cima da casa e também efetuou as facadas contra a criança de cinco anos", detalhou.
Juiz de Fora manifesta pesar pela tragédia registrada na madrugada desta 3ª feira, no bairro Santa Cecília. Cinco pessoas da mesma família morreram. Informações iniciais indicam que o autor, parente das vítimas, tinha histórico de transtornos psiquiátricos.— Margarida Salomão (@JFMargarida) January 7, 2026
Nossa solidariedade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.