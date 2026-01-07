Homem foi preso no apartamento onde mora e confessou o crime - Reprodução/ internet

Publicado 07/01/2026 11:52 | Atualizado 07/01/2026 11:58

Um homem de 42 anos foi preso após matar o próprio pai, a madrasta, duas irmãs e o sobrinho de apenas 5 anos, na manhã desta quarta-feira (7), em Juiz de Fora, Minas Gerais.



De acordo com a Polícia Militar (PM), todos foram assassinados a facadas e encontrados por um parente. O autor do crime e as vítimas não tiveram as identidades reveladas, apenas as idades. Veja:

- Pai, de 74 anos;

- Madrasta, de 63 anos;

- Irmãs, de 44 e 47 anos;

- Sobrinho, de apenas 5 anos

Segundo o tenente-coronel da PM Flávio Tafúri, o autor do crime esperou uma das irmãs sair do imóvel e atacou.



"Ele já atacou a primeira, depois atacou a segunda, agrediu, matou a mãe (madrasta), foi no quarto, matou o pai de setenta e quatro anos, subiu até na parte de cima da casa e também efetuou as facadas contra a criança de cinco anos", detalhou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas todos já estavam sem vida.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi preso no apartamento onde mora e confessou o crime. Ele limpava a faca no momento da abordagem. Ele tem transtorno mental.

"Segundo o relato dos irmãos, ele passava por transtornos psiquiátricos, com mudanças de humor e episódios de surto psicótico", disse o tenente-coronel.

Nas redes sociais, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), lamentou o caso.

"Juiz de Fora manifesta pesar pela tragédia registrada na madrugada desta 3ª feira, no bairro Santa Cecília. Cinco pessoas da mesma família morreram. Informações iniciais indicam que o autor, parente das vítimas, tinha histórico de transtornos psiquiátricos. Nossa solidariedade", publicou.