Caso foi registrado como homicídio no 73° DP (Jaçanã) - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado como homicídio no 73° DP (Jaçanã)Reprodução / Google Street View

Publicado 07/01/2026 11:46

Um homem, de 45 anos, foi morto, nesta terça-feira (6), após uma discussão em uma padaria na Alameda Subtenente Francisco Hierro, na Zona Norte de São Paulo. O suspeito, também de 45 anos, foi preso em flagrante por policiais militares.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de SP, o celular do autor foi apreendido e ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O agressor chegou ao local onde a vítima estava e iniciou uma discussão enquanto a filmava. Os dois seguiram discutindo até a esquina do estabelecimento, quando o criminoso retirou uma faca da mochila e golpeou o pescoço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Funcionários da padaria informaram que a vítima era cliente antigo e almoçava todos os dias no local. As motivações do crime estão sendo investigadas.

O caso foi registrado como homicídio no 73° DP (Jaçanã).