Caso foi registrado como homicídio no 73° DP (Jaçanã)Reprodução / Google Street View
Homem é morto após discussão em padaria de SP
Suspeito, de 45 anos, foi preso em flagrante; vítima foi atingida por uma faca no pescoço
