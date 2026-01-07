Deputado federal Nikolas Ferreira e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos - Reprodução/ redes sociais

Publicado 07/01/2026 10:23

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos abriram 2026 com uma troca de insultos nas redes sociais. A discussão entre as duas figuras da direita tem como pano de fundo a captura do presidente deposto da Venezuela Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos.

Em uma postagem, o parlamentar acusou Allan dos Santos de tirar uma fala sua de contexto e classificou o blogueiro, que está foragido nos EUA, de "mendigo do Pix". O blogueiro se revoltou com Nikolas e passou a disparar ameaças contra o deputado.

Tudo começou quando Dos Santos compartilhou um vídeo de Nikolas comentando a operação dos EUA na Venezuela, que levou à prisão de Nicolás Maduro. O blogueiro criticou o posicionamento do parlamentar e comparou a posição dele nesta semana com a que ele teve em relação a Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O filho do ex-presidente se autoexilou nos Estados Unidos, tentou costurar sanções contra autoridades brasileiras em troca da liberdade do pai, perdeu o mandato e virou réu em um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de coação.

Nikolas não gostou dos comentários do blogueiro e reagiu atacando Dos Santos.

"Veja que o Allan não postou o vídeo, mas uma frase sem contexto pra fazer o que ele sempre faz: mentir. Minha fala é clara: queremos que um dia sejamos soberanos igual os EUA, que não precisemos de nenhuma intervenção, seja de esquerda ou direita. Até lá, acredito na força do povo. Que, inclusive, não parou de lutar também na Venezuela, como Maria Corina, Oscar Pérez e tantos outros anônimos. O que ele quer dizer com isso?", iniciou o parlamentar.

Em seguida, o deputado mineiro afirmou que Allan dos Santos é "um bost*":

"Que devemos ignorar a mobilização do povo e depositar toda confiança na força externa de forma cega? Eu não acredito nisso. Mas, na falta de argumentos pra atacar, precisa usar frase pra manchar quem é admirado por milhões, diferente de quem vive mendigando Pix e atenção com meu nome. Eu não sou o inimigo. Você continua um bost*, Allan".

Como resposta, Allan dos Santos acusa Nikolas Ferreira de ser uma pessoa incapaz de viver sem estar ancorado no Estado.

"'Mendigo de pix' é a expressão típica de quem jamais produziu uma única ideia que sobrevivesse sem VERBA PÚBLICA. O rapaz confunde pedir apoio voluntário a leitores livres com mendicância — porque, no seu horizonte de consciência, toda sobrevivência humana precisa passar pelo BALCÃO DO ESTADO. Fora disso, ele não concebe vida possível", escreveu.



"No fundo, a crítica não é ao 'Pix'. É à liberdade. Porque quem VIVE DE FAVOR ESTATAL não suporta a ideia de alguém sobreviver sem pedir licença — nem bênção, nem salário, nem aplauso. O mendigo aqui não é quem pede ajuda aos leitores. É quem vive mendigando desculpas para continuar pequeno", continuou.



Em seguida, o blogueiro ameaçou o deputado: "Em tempo: as empresas dos parentes dele serão expostas e vocês saberão quem é NIKOLAS FERREIRA e sua máquina de palestra$ no pântano do MARÇAL".

Não é a primeira vez que os dois trocam farpas nas redes sociais. Em dezembro de 2025, com o fim das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, eles também trocaram ofensas.

Nesta semana, Nikolas Ferreira virou alvo de ações após defender a invasão dos EUA no Brasil e a captura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), apresentou uma representação à Polícia Federal (PF) contra os deputados Nikolas e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Além disso, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) também protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Flávio e Nikolas, por suposta apologia ao crime de golpe de Estado.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), junto ao professor Juliano Medeiros, ex-presidente nacional do PSOL, também acionaram a PGR

Allan dos Santos responde a investigações no Supremo por disseminação de notícias falsas e ataques à democracia. Desde 2021, o blogueiro tem prisão preventiva decretada, mas está foragido nos Estados Unidos e segue sendo alvo de inquéritos sobre fake news e milícias digitais.