Ministro do Trabalho, Luiz MarinhoReprodução/ redes sociais
"Se é possível no calendário do ano eleitoral você aprovar uma medida tão importante como essa e com forte impacto no mercado de trabalho e no ambiente do mercado de trabalho? Sim, isso é plenamente possível. Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma possível oportunidade", afirmou.
Segundo ele, essa é uma prioridade do governo porque essa escala seria a mais cruel. Ele destacou, entretanto, que a mobilização social é fundamental para ajudar no convencimento dos congressistas e dos empresários.
"Eu chamo a atenção disso porque a efetiva participação da sociedade é um motor necessário, importante no processo de convencimento a cada deputado e deputada, a cada senador e senadora e ao empresariado também", disse.
E repetiu: "É plenamente possível fazer, é plenamente possível dizer a toda a atividade econômica do Brasil que é possível você acabar com a seis por um, mantendo as necessidades econômicas do país."
"O presidente pediu para eu ficar no governo. Portanto, não serei candidato a deputado federal este ano. Sou deputado federal licenciado para cumprir o papel de ministro, e continuarei no governo. Portanto, não serei candidato", afirmou
Marinho é deputado federal eleito por São Paulo. Segundo ele, neste ano o presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista, Moisés Selerges Júnior, é pré-candidato ao cargo.
"Tem todo um acúmulo de debate e tem todas as condições do Congresso Nacional debruçar sobre esse assunto agora, no primeiro semestre, e aprovar a regulação dos trabalhos por aplicativos, que eu acho que seria muito bem-vindo", disse.
Segundo ele, porém, seria muito arriscado autorizar serviços como mototáxi em cidades grandes como São Paulo por conta do elevado risco de acidentes de trânsito.
