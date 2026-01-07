Renata deixa dois filhos, de seis e oito anos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/01/2026 08:58

Uma jovem, identificada como Renata Yassu Nakama, de 26 anos, morreu após cair de um ônibus municipal em movimento, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A mulher teria se apoiado na janela do veículo, que se desprendeu.



Ela foi levada ao Hospital de São Sebastião, onde ficou internada desde o dia 2 de janeiro, quando ocorreu o acidente, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira (5). Renata teria batido a cabeça na queda. O serviço de transporte coletivo de São Sebastião é executado pela Santa Cecília Turismo Ltda. (Sancetur).

Em nota, a gestão municipal manifestou pesar pela morte de Renata. "A Prefeitura de São Sebastião manifesta profundo pesar pelo falecimento de Renata Yassu Nakama, ocorrido após acidente envolvendo um ônibus do transporte público municipal."

O velório da jovem foi realizado nesta terça-feira (6), quando familiares e amigos prestaram homenagens. Renata deixa dois filhos, de seis e oito anos. O caso é investigado.