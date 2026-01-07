Renata deixa dois filhos, de seis e oito anosReprodução / Redes sociais
Jovem cai de ônibus em movimento após janela se soltar e morre em SP
Velório de Renata Yassu Nakama, de 26 anos, foi realizado nesta terça-feira (6); caso é investigado
Vídeo: Mulher é sequestrada em estacionamento de supermercado em SP
Autoridades buscam localizar o suspeito
Michelle critica Moraes e diz que vida de Bolsonaro está 'nas mãos' da PGR
Ex-primeira-dama afirma que há 'negligência' da Corte com a saúde do ex-presidente
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões
Números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47
STM divulga dados de inquérito sobre ET de Varginha: 'caso fruto de engano e boatos'
Conduzida pelo comando da Escola de Sargentos do Exército, a apuração reuniu depoimentos, registros internos e documentos de deslocamento de viaturas
Prefeito acusa a própria mãe por 'golpe do investimento' usando seu nome para jogar no tigrinho
Thiago Lunguinho (União Brasil) diz que sua mãe teria se aproximado de diversas pessoas oferecendo supostos investimentos
