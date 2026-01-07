Mulher foi sequestrada na tarde desta terça-feira (6) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/01/2026 08:13 | Atualizado 07/01/2026 08:14

São Paulo - Uma mulher foi sequestrada, na tarde desta terça-feira (6), dentro do estacionamento de um supermercado na Avenida das Nações Unidas, na Zona Sul de São Paulo.

Imagens da câmera de monitoramento do local flagraram, por volta das 14h20, a ação dos criminosos. Os registros mostram uma mulher se aproximando de um carro, modelo SUV branco e, na sequência, sendo abordada por um homem que sai do veículo ao lado - também da cor branca.Na sequência, o sequestrador segura a vítima com força. Ela tenta resistir, mas é colocada no banco de trás do carro dos bandidos, que ligam o automóvel e saem em alta velocidade pelo estacionamento.Ainda é possível ver nas imagens que algumas pessoas chegam a correr em direção ao carro, enquanto os suspeitos fogem do estabelecimento.Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o veículo usado no crime e a mulher foram localizados, no entanto, não deu detalhes do local bem como o estado de saúde da vítima. As autoridades não informaram se ela teve algum pertence roubado no crime.A SSP-SP informou ainda que a ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Até a publicação deste texto, os sequestradores seguiam foragidos.