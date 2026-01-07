Mulher foi sequestrada na tarde desta terça-feira (6)Reprodução / Redes Sociais
Imagens da câmera de monitoramento do local flagraram, por volta das 14h20, a ação dos criminosos. Os registros mostram uma mulher se aproximando de um carro, modelo SUV branco e, na sequência, sendo abordada por um homem que sai do veículo ao lado - também da cor branca.
Na sequência, o sequestrador segura a vítima com força. Ela tenta resistir, mas é colocada no banco de trás do carro dos bandidos, que ligam o automóvel e saem em alta velocidade pelo estacionamento.
Ainda é possível ver nas imagens que algumas pessoas chegam a correr em direção ao carro, enquanto os suspeitos fogem do estabelecimento.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o veículo usado no crime e a mulher foram localizados, no entanto, não deu detalhes do local bem como o estado de saúde da vítima. As autoridades não informaram se ela teve algum pertence roubado no crime.
A SSP-SP informou ainda que a ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Até a publicação deste texto, os sequestradores seguiam foragidos.
