Michelle critica Moraes e diz que vida de Bolsonaro está 'nas mãos' da PGR
Ex-primeira-dama afirma que há 'negligência' da Corte com a saúde do ex-presidente
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões
Números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47
STM divulga dados de inquérito sobre ET de Varginha: 'caso fruto de engano e boatos'
Conduzida pelo comando da Escola de Sargentos do Exército, a apuração reuniu depoimentos, registros internos e documentos de deslocamento de viaturas
Prefeito acusa a própria mãe por 'golpe do investimento' usando seu nome para jogar no tigrinho
Thiago Lunguinho (União Brasil) diz que sua mãe teria se aproximado de diversas pessoas oferecendo supostos investimentos
Requerimento de CPMI do Master já tem assinaturas de 198 deputados e 34 senadores
Congresso aguarda senador Davi Alcolumbre (União-AP) ler o documento para iniciar investigações dos casos de fraude atribuídos ao banco
Polícia Legislativa investiga ameaça de humorista a Nikolas Ferreira
Em sua conta no X, Santineli pediu que 'alguém desligasse' o parlamentar, em referência ao assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk
