Quatro lotes de panetones foram impactados pela medidaReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 09:11 | Atualizado 08/01/2026 07:23

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (6), a proibição da venda e distribuição de quatro lotes de panetones da empresa D'Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda, após a detecção de fungos em alguns dos produtos.

A medida atinge as seguintes linhas:

-Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027);

-Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g (lote: 251027);

-Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027);

-Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027).

A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos doces, que têm prazo de validade até o próximo dia 27 de fevereiro. A reportagem tenta contato com a D'Viez para mais detalhes.

Empresa se manifesta

Em nota enviada ao DIA, a D'Viez esclareceu que o recolhimento anunciado refere-se a um único lote, o de número 251027, "que abrange quatro apresentações específicas de panetones, conforme comunicado oficial divulgado pela empresa em 16 de dezembro de 2025 e em total conformidade com a orientação da Anvisa".

A produtora ressalta que o recolhimento de "quatro lotes" não retrata com precisão as informações disponibilizadas pela empresa". O comunicado ainda destaca as medidas tomadas após a notificação.

"O processo de recolhimento foi iniciado de forma voluntária e preventiva pela própria D'Viez, assim que identificada a irregularidade, com notificação imediata às autoridades competentes e a adoção de todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos consumidores. Desde então, a empresa mantém um canal exclusivo de atendimento para a retirada dos produtos e ressarcimento dos clientes."

O espaço segue aberto para manifestações.

* Com informações do Estadão Conteúdo



