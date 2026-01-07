Desabamento da laje deixou uma criança morta e outras duas feridasDivulgação / Brigada Militar
Criança morre e outras duas ficam feridas após laje com piscina desabar no RS
As autoridades ainda não identificaram a causa do local ter cedido
Ministro do Trabalho vê ano eleitoral como 'oportunidade' para aprovar fim da escala 6x1
Luiz Marinho também afirma que não será candidato em 2026 e que ficará no governo
Anvisa determina recolhimento de panetones após encontrar fungos em lotes
Medida atinge quatro linhas dos doces, que serão retirados de circulação pela empresa responsável
Jovem cai de ônibus em movimento após janela se soltar e morre em SP
Velório de Renata Yassu Nakama, de 26 anos, foi realizado nesta terça-feira (6); caso é investigado
Vídeo: Mulher é sequestrada em estacionamento de supermercado em SP
Autoridades buscam localizar o suspeito
Michelle critica Moraes e diz que vida de Bolsonaro está 'nas mãos' da PGR
Ex-primeira-dama afirma que há 'negligência' da Corte com a saúde do ex-presidente
