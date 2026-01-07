Desabamento da laje deixou uma criança morta e outras duas feridas - Divulgação / Brigada Militar

Publicado 07/01/2026 09:21 | Atualizado 07/01/2026 09:38

Rio Grande do Sul - Uma menina de 8 anos morreu e outras duas crianças, de 7 e 9 anos, ficaram feridas após o desabamento de uma laje no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (6).



De acordo com a delegada Luciana Smith, responsável pela 14° Delegacia de Polícia Distrital da capital, as crianças brincavam em uma piscina de plástico instalada sobre a laje no momento do acidente.

Ainda segundo a delegada, as autoridades ainda não identificaram a causa do desabamento. Uma das hipóteses levantada é de que a estrutura não suportava o peso da água acumulada na piscina, o que pode ter provocado o colapso.

A menina chegou a ser socorridas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os dois meninos foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) e para o Hospital Cristo Redentor (HCR), ambos na capital

O caso segue sob investigação da 14° Delegacia de Polícia de Porto Alegre.