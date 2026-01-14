Estimativa oficial era de que 23 milhões de pessoas estariam aptas a participar da primeira fase do Voa BrasilRovena Rosa/Agência Brasil
Ministério afirma que não há acompanhamento do número de passagens disponíveis no Voa Brasil
Programa disponibilizou apenas 1,7% dos três milhões de bilhetes anunciados para os primeiros 12 meses
Moraes marca para fevereiro julgamento de recursos de policiais militares condenados pelo 8 de Janeiro
Por unanimidade, a Primeira Turma do STF considerou culpados cinco dos sete ex-integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal
Crianças na parada LGBT, juízes nas redes, emendas parlamentares; a pauta do STF para 2026
A primeira sessão de julgamentos ocorre no dia 4 de fevereiro e traz à pauta ações que questionam as regras do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso de redes sociais por magistrados
Buscas por crianças desaparecidas no Maranhão entram no 11º dia
Dos três menores, apenas um já foi encontrado
Justiça extingue ação popular que questionava atos do TSE no combate à desinformação
Tribunal acatou os argumentos apresentados pela AGU
PF citou suspeita de 'novos ilícitos' de Vorcaro e convenceu Toffoli a autorizar nova busca
Ação faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero
