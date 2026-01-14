CNI vai ao STF contra trecho da lei que corta benefícios fiscais em 10%CNI / Divulgação
CNI vai ao STF contra trecho da lei que corta benefícios fiscais em 10%
Norma foi sancionada no final do ano passado pelo presidente Lula, e o governo espera uma arrecadação de R$ 22,45 bilhões com as medidas
CNI vai ao STF contra trecho da lei que corta benefícios fiscais em 10%
Norma foi sancionada no final do ano passado pelo presidente Lula, e o governo espera uma arrecadação de R$ 22,45 bilhões com as medidas
Ministério afirma que não há acompanhamento do número de passagens disponíveis no Voa Brasil
Programa disponibilizou apenas 1,7% dos três milhões de bilhetes anunciados para os primeiros 12 meses
Moraes marca para fevereiro julgamento de recursos de policiais militares condenados pelo 8 de Janeiro
Por unanimidade, a Primeira Turma do STF considerou culpados cinco dos sete ex-integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal
Crianças na parada LGBT, juízes nas redes, emendas parlamentares; a pauta do STF para 2026
A primeira sessão de julgamentos ocorre no dia 4 de fevereiro e traz à pauta ações que questionam as regras do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso de redes sociais por magistrados
Buscas por crianças desaparecidas no Maranhão entram no 11º dia
Dos três menores, apenas um já foi encontrado
Justiça extingue ação popular que questionava atos do TSE no combate à desinformação
Tribunal acatou os argumentos apresentados pela AGU
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.