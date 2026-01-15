O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quinta-feira, 15, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a participar do programa de remição de pena pela leitura, mecanismo que permite abater dias da condenação a partir da leitura e da produção de resenhas.
O programa está previsto na Lei de Execução Penal e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pelas regras, é possível reduzir quatro dias da pena a cada obra lida, desde que o preso elabore relatórios ou resenhas, que precisam ser analisados por uma comissão da unidade prisional e homologados pela Justiça.
A lista oficial de títulos autorizados é extensa, reúne clássicos da literatura, obras contemporâneas, biografias, HQs e livros sobre democracia, direitos humanos e ditadura, e inclui, por exemplo, Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, Democracia, de Philip Bunting, Crime e Castigo, de Feodor Dostoiévski, e A Autobiografia de Martin Luther King, de Martin Luther King, entre centenas de outros.
Em janeiro de 2025, Bolsonaro afirmou não ter tempo de ler livros e que se mantém informado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. No entanto, a defesa do ex-presidente pediu autorização para que o ex-chefe do Executivo possa reduzir a pena por meio da leitura de livros.
Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira, 15, para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha. Ele foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Veja todos os livros previstos no programa:
12 Horas de Terror - Marcos Rey
1968: o ano que não terminou - Zuenir Ventura
1984 - George Orwell
1984 (HQ) - Fido Nesti
A Aldeia Sagrada (Vagalume) - Francisco Marins
A Árvore que Dava Dinheiro - Domingos Pellegrini
A autobiografia de Martin Luther King - Martin Luther King
A Bolsa Amarela - Lygia Bojunga
A Casa da Madrinha - Lygia Bojunga
A Caverna - José Saramago
A Cidade Perdida - Pedro Térron
A Colcha de Retalhos - Conceil Corrêa da Silva; Nye Ribeiro
A Cor do Preconceito - Carmen Lúcia Campos; Sueli Carneiro
A Cor Púrpura - Alice Walker
A Coragem de Ser Imperfeito - Brené Brown
A Divina Comédia (adaptação) - Dante Alighieri
A Escrava Isaura (quadrinhos) - Bernardo Guimarães
A Escrava Isaura (adaptação - Coleção É Só o Começo) - Bernardo Guimarães
A Falecida - Nelson Rodrigues
A Guerra Não Tem Rosto de Mulher - Svetlana Aleksiévitch
A Guerra que Salvou a Minha Vida - Kimberly Bradley
A História de Irena Sendler - Anna Mieszkowska
A História do Amor de Fernando e Isaura - Ariano Suassuna
A Hora da Estrela - Clarice Lispector
A Ilha do Conhecimento - Marcelo Gleiser
A Ilha do Tesouro (HQ) - Robert Louis Stevenson
A Ilha Perdida - Maria José Dupré
A Ilha Perdida (Vagalume) - Maria José Dupré
A Lenda de Narciso (adaptação) - Luiz Guasco
A Letra Escarlate (adaptação) - Nathaniel Hawthorne
A Leveza das Pedras - Jonas Ribeiro
A Maldição do Tesouro do Faraó (Vagalume) - José Maviael Monteiro
A Mão e a Luva (adaptação) - Machado de Assis
A Mão Esquerda da Escuridão - Ursula K. Le Guin
A Megera Domada (adaptação) - William Shakespeare
A Menina e o Pássaro Encantado - Rubem Alves
A Metamorfose - Franz Kafka
A Moça Tecelã - Marina Colasanti
A morte e a morte de Quincas Berro D’água - Jorge Amado
A Moreninha (quadrinhos) - Joaquim Manuel de Macedo
A Montanha Mágica - Thomas Mann
A Outra Face: História de uma Menina Afegã - Deborah Ellis
A Palavra não Dita - Walcyr Carrasco
A Palavra que resta - Stênio Gardel
A Princesa: Maquiavel para Mulheres - Harriet Rubin
A Prateleira do Amor: sobre Homens, Mulheres e Relações - Valeska Zanello
A Revolução dos Bichos - George Orwell
A Serra dos Dois Meninos - A. Fraga Lima
A Serra dos Dois Meninos (Vagalume) - A. Fraga Lima
A sorte segue a coragem! - Mário Sérgio Cortella
A Tempestade (adaptação) - William Shakespeare
A Turma da Rua Quinze - Marçal Aquino
A Turma da Rua Quinze (Vagalume) - Marçal Aquino
A Viagem de Parvana: Mais Histórias de uma Garota Afegã - Deborah Ellis
Abdias (Abdias do Nascimento) - Júlio Emílio Braz
Adeus às Armas - Ernest Hemingway
Admirável Mundo Novo - Aldous Huxley
Açúcar Amargo - Luiz Puntel
Açúcar amargo (Vagalume) - Luiz Puntel
Ainda Estou Aqui - Marcelo Rubens Paiva
Aleijadinho - Regina Drummond
Alice no País das Maravilhas - Lewis Carroll
Alice no País da Mentira - Pedro Bandeira
Amar, Verbo Intransitivo (quadrinhos) - Mário de Andrade
Amor de Capitu - Fernando Sabino
Ana e Pedro: Cartas - Vivina de A. Pereira
Anna Karenina (adaptação) - Liev Tolstói
Antes que o Sol Apareça - Lucília Junqueira
Aprendendo a Cair - Mikäel Ross
Aprendiz do Futuro - Gilberto Dimenstein
As Aventuras de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle
As Aventuras de Tom Sawyer (adaptação) - Mark Twain
As Caçadas de Pedrinho - Monteiro Lobato
As Cores da Escravidão - Ieda de Oliveira
As Horas Nuas - Lygia Fagundes Telles
As Mil e Uma Noites (adaptação) - Julieta de Godoy Ladeira
Assassinato no Expresso do Oriente - Agatha Christie
Astronomia: os astros, a ciência, a vida cotidiana - Marcelo Girardi
Até as estrelas parecem solitárias - Maya Angelou
Aventuras de Xisto (Vagalume) - Lúcia Machado de Almeida
Becos da Memória - Conceição Evaristo
Bonecas Russas - Eliana Cardoso
Breves Respostas para Grandes Questões - Stephen Hawking
Canção para ninar menino grande - Conceição Evaristo
Capitães da Areia - Jorge Amado
Cartas de uma Menina Presa - Débora Diniz
Cartas para a minha avó - Djamila Ribeiro
Cartas para Martin - Álvaro Cardoso Gomes
Cartas para Minha Mãe - Teresa Cárdenas
Cem Anos de Solidão - Gabriel García Márquez
Chico Bento: Verdade - Orlandeli
Cinzas do Norte - Milton Hatoum
Clara dos Anjos (adaptação) - Lima Barreto
Como é Para Você? - Sophie Kinsella
Como se fosse um monstro - Fabiane Guimarães
Copo Vazio - Menalton Braff
Cora Coragem Cora Poesia - Vicência Bretas Tahan
Coração Acelerando - Lilian Sypriano
Coração de Onça - Ofélia Fontes
Coração de Onça (Vagalume) - Ofélia Fontes
Coração de Vidro - José Mauro de Vasconcelos
Coragem de Viver - Fabrício Carpinejar
Corações Partidos - Luiz Antônio Aguiar
Crime e Castigo - Feodor Dostoiévski
Cumbe - Marcelo D’Salete
Dandara e Zumbi - Maria Júlio Maltese
De Marte à Favela - Aline Midlej; Edu Lyra
De Onde Eles Vêm? - Jeferson Tenório
De Quanta Terra Precisa o Homem? - Liev Tolstói
Degredado em Santa Cruz - Sônia Sant’Anna
Democracia - Philip Bunting
Depois Daquela Viagem - Valéria Piassa Polizzi
Desconstruindo - Una Una
Destino em Aberto - Marisa Lajolo
Dias Perfeitos - Raphael Montes
Diário de Fernando: nos cárceres da ditadura militar brasileira - Frei Betto
Dom Casmurro - Machado de Assis
Dom Quixote (adaptação) - Miguel de Cervantes
Dona Casmurra e seu tigrão - Ivan Jaf
Do Outro Lado Tem Segredos - Ana Maria Machado
Do Outro Mundo - Ana Maria Machado
Drácula (adaptação) - Bram Stoker
Eles Não São Anjos Como Eu - Márcia Krusptas
Em Busca de Mim - Viola Davis
Enigma na Televisão (Vagalume) - Marcos Rey
Entre Rios - Domingos Pellegrini
Esaú e Jacó (adaptação) - Machado de Assis
Essa Terra - Antônio Torres
Éramos Seis - Maria José Dupré
Éramos Seis (Vagalume) - Maria José Dupré
Extraordinário - R. J. Palacio
Feridas Invisíveis: Abuso Não Físico Contra Mulheres - Frederick Palmer
Felicidade Autêntica - Martin E. P. Seligman
Feliz Ano Velho - Marcelo Rubens Paiva
Fernão Capelo Gaivota - Richard Bach
Fique Onde Está e Então Corra - John Boyne
Foi um Péssimo Dia - Natália Borges Polesso
Formigas: lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra - William Douglas; Davi Lago
Francas Palavras - Emerson Franco
Frankenstein (adaptação) - Mary Shelley
Frankenstein (HQ) - Larissa Palmieri
Futuro Ancestral - Ailton Krenak
Galileia - Reinaldo Correia de Brito
Garota, Interrompida - Susanna Kaysen
George e o Segredo do Universo - Lucy Hawking; Stephen Hawking
Globalização: As Consequências Humanas - Zygmunt Bauman
Grande Sertão: Veredas - Guimarães Rosa
Guerra e Paz - Liev Tolstói
Hamlet - William Shakespeare
Hibisco Roxo - Chimamanda Ngozi Adichie
Histórias de Mistério - Lygia Fagundes Telles
Histórias Lindas de Morrer - Ana Claudia Quintana Arantes
Ideias para adiar o fim do mundo - Ailton Krenak
Inteligência Emocional - Daniel Goleman
Incidente em Antares - Erico Verissimo
Invisíveis Marias: Histórias Além das Quatro Paredes - Rejane Jungbluth Suxberger
Iracema (adaptação) - José de Alencar
Iracema (HQ) - Ivan Jaf
Jeremias (Pele) - Rafael Calça
Jogo Duro - Lia Zatz
João e os 10 Pés de Feijão - José Roberto Torero
K: Relato de uma Busca - B. Kucinski
Kopenawa (Davi Kopenawa) - Orlando Nilha
Leonardo da Vinci e seu supercérebro - Michael Cox
Livre: a jornada de uma mulher em busca do recomeço - Cheryl Strayed
Luna Clara e Apolo Onze - Adriana Falcão
Macunaíma - Mário de Andrade
Madame Bovary - Gustave Flaubert
Malala: A Menina Que Queria Ir para a Escola - Adriana Carranca
Malcom (Malcom X) - Fabiana Terense
Mano Descobre a Diferença - Gilberto Dimenstein
Mano Descobre a Ecologia - Gilberto Dimenstein
Mano Descobre a Liberdade - Gilberto Dimenstein
Mano Descobre a Paz - Gilberto Dimenstein
Mano Descobre a Solidariedade - Gilberto Dimenstein
Mano Descobre o Amor - Gilberto Dimenstein
Maria Quitéria de Jesus: Uma Heroína da Independência - Marianna Teixeira Farias
Memorial de Aires - Machado de Assis
Memórias de um Sargento de Milícias (quadrinhos) - Manuel Antônio de Almeida
Memórias do Cárcere - Graciliano Ramos
Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis
Meio ambiente: Uma introdução para crianças - Michael Driscoll
Menino de Asas - Homero Homem
Menino de Asas (Vagalume) - Homero Homem
Menino de Engenho - José Lins do Rêgo
Meninos da Rua Paulo - Ferenc Molnár
Meninos sem Pátria - Luiz Puntel
Meninos sem Pátria (Vagalume) - Luiz Puntel
Meu Nome é Parvana - Deborah Ellis
Meu Pé de Laranja Lima - José Mauro de Vasconcelos
Meu Pé de Laranja Lima (HQ) - Luiz Antônio Aguiar
Meu planeta, minha casa - Shirley Souza
Mil Coisas Podem Acontecer - Jacobo Fernández Serrano
Minhas Duas Meninas - Teté Ribeiro
Miss Davis - Sybille Tietux de La Croix
Moby Dick (quadrinhos) - Herman Melville
Moby Dick (HQ) - Lance Stahlberg
Muito Longe de Casa - Ishmael Beah
Na Mira do Vampiro - Lopes dos Santos
Na Mira do Vampiro (Vagalume) - Lopes dos Santos
Na Minha Pele - Lázaro Ramos
Na Nossa Pele - Lázaro Ramos
Não vou mais lavar os pratos - Cristiano Sobral
Não Verás País Nenhum - Ignácio de Loyola Brandão
Niède Guidon: A Arqueóloga da Humanidade - Valeska Zanello; Ana Miriam Wuensch
Nise da Silveira: a Jovem Minerva que Queria ser Médica - Milena Pinillos
No País das Últimas Coisas - Paul Auster
Noite Sem Fim - Agatha Christie
Notas Sobre o Luto - Chimamanda Ngozi Adichie
Nove Noites - Bernardo Carvalho
Nunca Deixe de Tentar - Michael Jordan
O Alienista (quadrinhos) - Machado de Assis
O Alienista (adaptação - Coleção É Só o Começo) - Machado de Assis
O Amanhã Não Está à Venda - Ailton Krenak
O Apanhador no Campo de Centeio - J. D. Salinger
O Ateneu (quadrinhos) - Raul Pompeia
O Ateneu (HQ) - Marcelo Quintanilha
O Caso da Borboleta Atíria (Vagalume) - Lúcia Machado de Almeida
O Cidadão de Papel - Gilberto Dimenstein
O Compadre de Ogum - Jorge Amado
O Conto da Aia - Margaret Atwood
O Conto da Aia (graphic novel) - Margaret Atwood
O Corcunda de Notre Dame (adaptação) - Victor Hugo
O Cortiço - Aluísio Azevedo
O Crime do Cais do Valongo - Eliana Alves Cruz
O Diário de Anne Frank (quadrinhos) - Anne Frank
O Dia do Curinga - Jostein Gaarder
O Empinador de Estrela - Lourenço Diaféria
O Encontro Marcado - Fernando Sabino
O Escaravelho do Diabo - Lúcia Machado de Almeida
O Estrangeiro - Albert Camus
O Fantasma da Ópera - Gaston Leroux
O Fazedor de Velhos - Rodrigo Lacerda
O Feijão e o Sonho - Orígenes Lessa
O Feijão e o Sonho (Vagalume) - Orígenes Lessa
O Flautista de Hamelin - Tatiana Belinky
O Gato e o Diabo - James Joyce
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Jorge Amado
O Gigante de Botas - Ofélia Fontes
O Gigante de Botas (Vagalume) - Ofélia Fontes
O Guarani (quadrinhos) - José de Alencar
O Guarani (HQ) - Ivan Jaf
O Homem da Máscara de Ferro (adaptação) - Alexandre Dumas
O Homem que Calculava - Malba Tahan
O Homem Que Espalhou o Deserto - Ignácio de Loyola Brandão
O Jardim Secreto - Frances Hodgson Burnett
O Karaíba: uma História do Pré-Brasil - Daniel Munduruku
O Livro do Amor de Júlia e Tomás - Gláucia Lewicki
O Menino do Dedo Verde - Maurice Druon
O Menino Nelson Mandela - Viviana Mazza
O Menino Secéu - Regina Drummond
O Menino sem imaginação - Carlos Eduardo Novaes
O Mestre e o Herói - Domingos Pellegrini
O Médico e o Monstro (adaptação) - Robert Louis Stevenson
O Mercador de Veneza (adaptação) - William Shakespeare
O Mistério da Biblioteca - Martin Widmark
O Mistério da Casa Verde - Moacyr Scliar
O Mistério do 5 Estrelas - Marcos Rey
O Ostrac… (não) - [removido: não consta como título no arquivo]
O Perigo de uma História Única - Chimamanda Ngozi Adichie
O Pequeno Príncipe - Antoine de Saint-Exupéry
O Príncipe - Nicolau Maquiavel
O Príncipe e o Mendigo (adaptação) - Mark Twain
O Processo - Franz Kafka
O Preço do Sucesso - Giselda L. Nicolelis
O Prisioneiro B-3087 - Ruth Gruener; Jack Gruener
O Quinze - Rachel de Queiroz
O Rapto do Garoto de Ouro - Marcos Rey
O Rei Que Não Sabia de Nada - Ruth Rocha
O Reizinho Mandão - Ruth Rocha
O Retorno e o Terno - Rubem Alves
O Santo e a Porca - Ariano Suassuna
O Sol é Para Todos (graphic novel) - Harper Lee
O Som do Rugido da Onça - Micheliny Verunschk
Ostra Feliz não Faz Pérola - Rubem Alves
Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister - Johann Wolfgang von Goethe
Os Barcos de Papel - José Maviael Monteiro
Os Espiões - Luis Fernando Verissimo
Os Leopardos de Kafka - Moacyr Scliar
Os Lusíadas (adaptação) - Luís Vaz de Camões
Os Miseráveis (adaptação) - Victor Hugo
Os Sertões (adaptação) - Euclides da Cunha
Os Sofrimentos do Jovem Werther (adaptação) - Goethe
Persépolis - Marjane Satrapi
Pagu: A Luta de Cada Um - Lia Zatz
Pequeno Manual Antirracista - Djamila Ribeiro
Pra que serve? - Ruth Rocha
Pra vida toda valer a pena viver - Ana Claudia Quintana Arantes
Presos que menstruam - Nana Queiroz
Prisioneiras - Drauzio Varella
Quando me Descobri Negra - Bianca Santana
Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada - Carolina Maria de Jesus
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.