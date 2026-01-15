Jair Bolsonaro - Sergio Lima/AFP

Jair BolsonaroSergio Lima/AFP

Publicado 15/01/2026 21:52 | Atualizado 15/01/2026 23:05

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira (15) da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha. No novo local, ele ficará em uma sala de Estado-Maior com 54,7 metros quadrados, além de uma área externa de 10 metros quadrados — espaço cerca de cinco vezes maior do que a cela de aproximadamente 12 m² onde estava na PF.

fotogaleria

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a sala comporta até quatro pessoas, mas será utilizada exclusivamente por Bolsonaro. A estrutura inclui quarto e banheiro, além de sala, cozinha e lavanderia. O ambiente é equipado com geladeira, chuveiro com água quente, armários, cama de casal e televisão.O banho de sol ocorre na área externa da própria cela, com privacidade e sem controle de horário, o que permite a prática de exercícios físicos. Enquanto estiver no 19º BPM, o ex-presidente terá direito a cinco refeições diárias — café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia — com possibilidade de ajustes no cardápio em razão de dieta especial.A unidade dispõe ainda de posto de saúde com dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico. O complexo fica a pouco mais de 8 quilômetros da UPA de São Sebastião e a cerca de 16 quilômetros de hospitais particulares.O Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), onde está a Papudinha, é destinado a militares estaduais com vínculo com a corporação, presos militares que aguardam eventual condenação e civis com direito à Sala de Estado-Maior, conforme previsto em lei. O prédio tem capacidade para 60 internos e, até o início de novembro, abrigava 52 pessoas.O batalhão conta com oito alojamentos coletivos, todos reformados em 2020, segundo a PMDF. As celas são ventiladas e passam por higienização diária. Os internos podem receber itens de higiene, limpeza, enxoval e roupas definidos pela administração penitenciária, além de ter acesso a televisores e ventiladores, conforme o regramento da unidade.Os detentos têm direito a visitas duas vezes por semana, com calendário único para a Papudinha, e a visita íntima segue as regras da execução penal. A unidade também oferece área de esportes e pista de caminhada exclusiva para os internos. De acordo com a Polícia Militar, há atendimento médico periódico, possibilidade de remição de pena por leitura e trabalho, além de atuação diária da Capelania da PM e do Corpo de Bombeiros. A corporação afirma que o tratamento é humanizado e preserva a integridade física, moral e psicológica dos custodiados.