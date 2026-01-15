Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões
Dezenas sorteadas foram 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47
Moraes permite que Bolsonaro reduza pena lendo livros sobre democracia, direitos humanos e ditadura
Dentre as obras estão Ainda Estou Aqui, a Autobiografia de Martin Luther King e 1984, de George Orwell
Cela de Bolsonaro na Papudinha tem quase 55 m², área externa e estrutura completa
Ex-presidente passa a ocupar sala de Estado-Maior com quarto, banheiro, cozinha, lavanderia e direito a cinco refeições diárias
Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum
Ambos os líderes concordaram que é preciso ter paz e estabilidade na região
MP vê omissão de socorro e pede que jovem pague indenização a amigo perdido no Pico Paraná
Aavaliação da promotoria diverge do posicionamento da Polícia Civil, que arquivou o caso
Papudinha, que recebe agora Bolsonaro, tem Silvinei Vasques e Anderson Torres presos
A Papudinha fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O local é destinado à prisão de policiais e de pessoais politicamente expostas
