Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 15/01/2026 22:50 | Atualizado 15/01/2026 22:51

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro agradeceu à Polícia Federal (PF) pelos cuidados e pelo auxílio prestados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou detido na Superintendência da corporação em Brasília até esta quinta-feira, 15.

Em publicação no Instagram, ela afirmou que estava a caminho da Sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, para onde Bolsonaro foi transferido.

"Sou grata a todos da PF que, durante o período em que o meu amor esteve lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Estou a caminho do complexo para ver o meu amor", escreveu.

Segundo a jornalista Andréia Sadi, da TV Globo, Michelle pediu nesta semana uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para relatar a situação de saúde do marido e defender que ele cumpra a pena em prisão domiciliar.

Nesta quinta-feira, 15, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a transferência de Bolsonaro da sala de Estado Maior que ocupava na Superintendência da PF para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal.

De acordo com Moraes, a medida foi adotada após a defesa do ex-presidente apresentar um novo pedido de transferência para a prisão domiciliar, com base em alegadas "questões humanitárias" relacionadas ao seu estado de saúde. Aliados do ex-presidente criticaram a decisão e reiteraram o pedido para que ele seja autorizado a cumprir a pena em prisão domiciliar.