Um norte-americano, identificado como Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (19) após reagir a uma tentativa de assalto em Salvador, Bahia. A vítima sofreu três disparos na região do tórax.
Turista norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que os criminosos agridem a vítima, que saía de uma padaria. Ninguém foi preso.
Agentes da Polícia Militar da Bahia, da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas), foram acionados para atender à ocorrência por volta das 19h30. As informações são do portal "Bahia.Ba".
Ao chegarem ao local, os policiais prestaram socorro a Abissa até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, quando chegou ao local, encontrou a vítima morta.
Em nota, a Polícia Civil informou que foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo. O caso está sendo investigado, e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.
