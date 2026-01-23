Velório de David Benedito será a partir das 9h, na Igreja Adventista do Morro da Liberdade - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/01/2026 10:06 | Atualizado 23/01/2026 10:29

David Benedito, filho recém-nascido do prefeito de Manaus, David Almeida, morreu nesta sexta-feira (23), aos 20 dias de vida. O parto ocorreu no dia 3 de janeiro, no Hospital Adventista de Manaus. A causa da morte não foi divulgada.



O prefeito confirmou a informação em seu Instagram. "Nossa gratidão a Deus pelo privilégio de termos tido conosco o nosso filho da promessa, David Benedito. Foram os 20 dias mais felizes das nossas vidas. Eu e Izabelle estamos com o coração dilacerado. Deus nos deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor", escreveu David Almeida.

O recém-nascido era o segundo filho de David Almeida, que também é pai de Fernanda Aryel, fruto de seu primeiro relacionamento. O velório será a partir das 9h, na Igreja Adventista do Morro da Liberdade. O sepultamento será às 11h, no Cemitério São Francisco, também no Morro da Liberdade. A cerimônia será restrita à família e amigos.

Autoridades lamentam

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), manifestou pesar. "Com profunda tristeza, me solidarizo com o prefeito David Almeida e sua família pela partida irreparável de seu filho David Benedito. Que o amor de Deus acolha esse pequeno anjo e conceda conforto, fé e força nesse momento tão difícil", escreveu.

O vice-governador do Estado, Tadeu de Souza (Avante), lamentou a perda. "Com profundo pesar, manifesto minha solidariedade ao prefeito de Manaus, David Almeida, pelo falecimento precoce de seu filho recém-nascido, David Benedito."

"A perda de um filho é uma dor que não encontra palavras, ainda mais quando se trata de uma vida tão breve, mas já infinitamente amada. É uma ausência que silencia, fere e atravessa qualquer explicação humana", disse.

O senador Omar Aziz (PSD) também prestou condolências. "A perda de um filho é uma dor inominável e irreparável. Que Deus conforte os pais e familiares em sua graça divina."

O senador Eduardo Braga (MDB) desejou que a família encontre conforto neste momento de dor. "Não há palavras que sejam capazes de medir ou aliviar uma dor como essa. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, console os corações de David, Isabelle e de toda a família, envolvendo-os com amor, paz e força para atravessar este luto tão profundo", escreveu.

"Que a fé cristã seja refúgio e sustento, mesmo quando o sofrimento ultrapassa qualquer explicação humana, e que a certeza do cuidado de Deus traga algum alento em meio à dor. A vida que passou tão brevemente deixa uma marca eterna de amor, que jamais será apagada."