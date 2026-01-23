Motorista havia descido do caminhão para descarregar a mercadoria quando parte dela caiu sobre ele - Reprodução / Redes sociais

Motorista havia descido do caminhão para descarregar a mercadoria quando parte dela caiu sobre eleReprodução / Redes sociais

Publicado 23/01/2026 09:07 | Atualizado 23/01/2026 17:34

Um caminhoneiro, de 47 anos, morreu nesta quinta-feira (22), ao ser esmagado por uma piscina, que fazia parte da carga do veículo que ele dirigia, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.



O motorista havia descido do caminhão para descarregar a mercadoria quando parte dela caiu sobre ele, provocando a morte imediata. Segundo informações da concessionária Autopista Fernão Dias, a equipe foi acionada para atendimento clínico, mas, ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia confirmado o óbito da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência. As faixas não foram interditadas e não houve congestionamento no tráfego.

A iGUi WorldWide Piscinas Ltda, fabricante da piscina, lamentou a morte do caminhoneiro. Por meio de nota manifestou "profundo pesar pelo falecimento do motorista prestador de serviço terceirizado, solidarizando-se com seus familiares, amigos e pessoas próximas neste momento de dor'.

A empresa ressaltou ainda que "adotará as medidas cabíveis para averiguar as circunstâncias em que se deu o evento, colocando-se à disposição para colaborar com as autoridades competentes".