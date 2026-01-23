Motorista havia descido do caminhão para descarregar a mercadoria quando parte dela caiu sobre eleReprodução / Redes sociais
Caminhoneiro morre esmagado ao descarregar piscina em BH
Samu confirmou o óbito no local e a PRF registrou a ocorrência
STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro ocorrido em São Paulo
Crime ocorreu em agosto de 2014
Ministério revisa diretrizes e custeio da rede de saúde mental do SUS
Iniciativa integra ações de fortalecimento da política pública de atenção psicossocial
Ministério Público move ação contra shopping de São Paulo por racismo
MP pede que centro comercial seja condenado a pagar R$ 10 milhões de indenização
'Levarei a minha pré-candidatura até o final', afirma Romeu Zema
Governador de Minas Gerais aposta no potencial eleitoral da direita
Prazo para adesão ao Mais Médicos Especialistas termina no domingo
Municípios, estados e o Distrito Federal podem participar
Lula é convidado para Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe
Viagem ao Panamá ocorrerá na próxima semana
