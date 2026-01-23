Administração do Shopping Pátio Higienópolis afirmou desconhecer os termos da açãoDivulgação
Ministério Público move ação contra shopping de São Paulo por racismo
MP pede que centro comercial seja condenado a pagar R$ 10 milhões de indenização
'Levarei a minha pré-candidatura até o final', afirma Romeu Zema
Governador de Minas Gerais aposta no potencial eleitoral da direita
Prazo para adesão ao Mais Médicos Especialistas termina no domingo
Municípios, estados e o Distrito Federal podem participar
Lula é convidado para Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe
Viagem ao Panamá ocorrerá na próxima semana
USP está entre as 100 melhores do mundo em quatro áreas do conhecimento; veja quais
Instituição é a universidade brasileira mais bem classificada no ranking
'Vou percorrer cada rincão deste País', diz Lula sobre eleições
Durante evento de entrega de 1.337 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió, presidente deu o tom que usará na campanha deste ano
