USP se destacou nas áreas de Direito, Educação, Medicina e Saúde e Artes e HumanidadesFoto: Reprodução
USP está entre as 100 melhores do mundo em quatro áreas do conhecimento; veja quais
Instituição é a universidade brasileira mais bem classificada no ranking
'Vou percorrer cada rincão deste País', diz Lula sobre eleições
Durante evento de entrega de 1.337 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió, presidente deu o tom que usará na campanha deste ano
Malafaia e Paulo Figueiredo trocam farpas após pastor defender Tarcísio à Presidência
Discussão pelo X teve início depois que o influenciador considerar 'triste' que o religioso tenha apostado no 'cavalo errado', em referência ao apoio ao governador paulista
Zema defende exame obrigatório para médicos recém-formados nos moldes da OAB
Governador de Minas Gerais participou de sua primeira sabatina como pré-candidato à Presidência
Como é a cidade onde Roger Abdelmassih vai ficar preso a partir de agora
Situada no Vale do Paraíba, Potim tem apenas 22 mil habitantes
Tarcísio reforça apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e questiona: 'Querem mais enfático que isso?
Governador de São Paulo afirmou que vai visitar o ex-presidente na próxima quinta-feira (29)
