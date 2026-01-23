Para Zema, recém-formados devem ser submetidos a exame de proficiência para exercer a MedicinaArquivo / Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Zema defende exame obrigatório para médicos recém-formados nos moldes da OAB
Governador de Minas Gerais participou de sua primeira sabatina como pré-candidato à Presidência
Como é a cidade onde Roger Abdelmassih vai ficar preso a partir de agora
Situada no Vale do Paraíba, Potim tem apenas 22 mil habitantes
Tarcísio reforça apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e questiona: 'Querem mais enfático que isso?
Governador de São Paulo afirmou que vai visitar o ex-presidente na próxima quinta-feira (29)
Governo destina R$ 10 bilhões para reduzir juros e renovar frota de caminhões, diz Alckmin
Programa vai baixar taxas de financiamento de até 25% para cerca de 13% e 14%
Gonet pede à PF parecer sobre devolução de bens de ex-ministro condenado no 8 de janeiro
Manifestação foi feita após defesa do general da reserva pedir a restituição de todos os itens
Toffoli é alvo de seis representações por condução do caso Master; veja o status de cada ação
Ministro também passou a ser questionado por ligações com alvos da investigação
