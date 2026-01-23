Potim deve abrigar outros presos famosos, como o ex-jogador Robinho e o hacker Walter Delgatti NetoPrefeitura de Potim/Divulgação
Como é a cidade onde Roger Abdelmassih vai ficar preso a partir de agora
Situada no Vale do Paraíba, Potim tem apenas 22 mil habitantes
Tarcísio reforça apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e questiona: 'Querem mais enfático que isso?
Governador de São Paulo afirmou que vai visitar o ex-presidente na próxima quinta-feira (29)
Governo destina R$ 10 bilhões para reduzir juros e renovar frota de caminhões, diz Alckmin
Programa vai baixar taxas de financiamento de até 25% para cerca de 13% e 14%
Gonet pede à PF parecer sobre devolução de bens de ex-ministro condenado no 8 de janeiro
Manifestação foi feita após defesa do general da reserva pedir a restituição de todos os itens
Toffoli é alvo de seis representações por condução do caso Master; veja o status de cada ação
Ministro também passou a ser questionado por ligações com alvos da investigação
Anvisa proíbe venda de azeite e suspende doce de leite e sal grosso
Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
