Potim deve abrigar outros presos famosos, como o ex-jogador Robinho e o hacker Walter Delgatti Neto - Prefeitura de Potim/Divulgação

Potim deve abrigar outros presos famosos, como o ex-jogador Robinho e o hacker Walter Delgatti NetoPrefeitura de Potim/Divulgação

Publicado 23/01/2026 14:19

São Paulo, 23 - O ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por estupros de dezenas de pacientes, já não está mais na Penitenciária de Tremembé , conhecida como o "Presídio dos Famosos", no interior de São Paulo. Ele, agora, cumpre pena na Penitenciária 2, em Potim, que fica na mesma região, no Vale do Paraíba, mas é um presídio comum.

A defesa do ex-médico tenta levá-lo para cumprir a pena em casa, alegando que ele está com 82 anos e tem a saúde debilitada, correndo risco de morrer na prisão. A reportagem entrou em contato com a advogada de Abdelmassih e aguarda retorno.

O governo decidiu tornar o "presídio dos famosos" uma penitenciária como as outras do sistema prisional paulista e, desde novembro, vem transferindo os presos. A maioria deles está sendo levada para a Penitenciária 2, de Potim, que tem capacidade para 844 detentos e está com apenas 321, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Potim é um município limítrofe com Pindamonhangaba, Aparecida e Guaratinguetá e, como não tem indústrias, acaba sendo uma cidade-dormitório.

Com 22 mil habitantes, no Vale do Paraíba, Potim deve abrigar, entre os presos famosos, o ex-jogador de futebol Robinho, o empresário Thiago Brennand, o ex-médico Roger Abdelmassih e o hacker Walter Delgatti Neto.

O presidente da Câmara, Luís Roberto Thomaz (PSD) disse que, há 20 anos, quando os presídios foram instalados, 5 mil pessoas aderiram a um abaixo-assinado contra a instalação. "Acho que ter presídio de famosos dá uma imagem negativa para a cidade, então temos de trabalhar para obter melhorias que compensem isso", comentou.