Lula participou de cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis e de ambulâncias do SAMURicardo Stuckert
Lula diz que políticas públicas não são favor, mas direito da população
Em Maceió, presidente defende acesso igualitário à saúde e cita programas como o Brasil Sorridente
Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta-feira
Processo seletivo oferece 274,8 mil vagas em 7.388 cursos
Brasil permanece com alertas vermelho, laranja e amarelo para chuvas
Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios
Luciano Hang critica banheiro sem gênero inaugurado na Uerj: 'Parece piada, mas não é'
Empresário afirma que iniciativa é 'futilidade' e ataca o que chama de 'cultura woke' nas universidades
Condenado por estupros, Roger Abdelmassih é transferido de Tremembé para penitenciária de Potim
Agora o ex-médico vai cumprir pena em um presídio comum
Entenda por que Sérgio Nahas só foi preso quase 24 anos após o crime
Empresário foi condenado por assassinar sua mulher há quase 24 anos
