Lula participou de cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis e de ambulâncias do SAMU - Ricardo Stuckert

Publicado 23/01/2026 13:07

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 23, que políticas públicas voltadas à população não configuram "um favor" do governo, mas um direito. Lula citou como exemplo o "Brasil Sorridente", programa para dar tratamento odontológico.

"Não é favor. É trazer para o povo brasileiro mais humilde o mesmo direito que ter acesso ao mais rico. Ser tratado com respeito, com dignidade e ter acesso às coisas que a tecnologia permite que ele tenha", declarou em Maceió (AL).

O presidente defendeu que os pobres e ricos tenham acesso aos mesmos equipamentos de saúde e mencionou uma máquina de radioterapia em Minas Gerais. "A máquina que a gente estava instalando lá, e vai instalar em todos os Estados da federação, vai permitir às pessoas mais humildes do país fazer radioterapia quando precisar, na mesma máquina que faz a radioterapia do presidente Trump, do presidente Xi Jinping, do presidente Lula", declarou, citando os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

A declaração foi feita em cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Alagoas dentro do programa Agora Tem Especialistas.

Ao meio-dia, ainda em Maceió, Lula irá a um evento para celebrar dois milhões de moradias contratadas na capital pelo Minha Casa, Minha Vida desde 2023.