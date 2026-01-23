Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado Douglas Smmithy
Brasil permanece com alertas vermelho, laranja e amarelo para chuvas
Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios
Luciano Hang critica banheiro sem gênero inaugurado na Uerj: 'Parece piada, mas não é'
Empresário afirma que iniciativa é 'futilidade' e ataca o que chama de 'cultura woke' nas universidades
Condenado por estupros, Roger Abdelmassih é transferido de Tremembé para penitenciária de Potim
Agora o ex-médico vai cumprir pena em um presídio comum
Entenda por que Sérgio Nahas só foi preso quase 24 anos após o crime
Empresário foi condenado por assassinar sua mulher há quase 24 anos
IBGE suspende trabalho de campo em cidade do RS após hostilidade de moradores contra servidores
Agressões foram motivadas por boatos disseminados em aplicativos da internet
Vídeo! Ciclista é atropelado após quebrar retrovisor de carro em São Paulo
Vítima foi socorrida pelo Samu e motorista é investigado
