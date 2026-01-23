Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado - Douglas Smmithy

Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado Douglas Smmithy

Publicado 23/01/2026 12:38

Três Estados dos Sudeste permanecem sob alerta vermelho para chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu alertas de chuvas para diversas regiões do País, com áreas em amarelo, laranja e vermelha, indicando diferentes níveis de risco com as precipitações.

Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado, 24.

No alerta vermelho, "estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana", de acordo com o Inmet.

- Minas Gerais

- Rio de Janeiro

- Espírito Santo

No alerta amarelo, que indica risco potencial, estão incluídas áreas das seguintes localidades:

- Amapá

- Alagoas

- Ceará

- Mato Grosso do Sul

- Paraíba

- Pernambuco

- Rio Grande do Norte

- Sergipe

- Roraima

Já o alerta laranja, que representa risco mais elevado e possibilidade de danos, atinge regiões das seguintes localidades:

- Goiás

- Pará

- Bahia

- Tocantins

- Maranhão

- Mato Grosso

- Acre

- Amazonas

- Rondônia

- Piauí

- Roraima

- Amapá

- São Paulo

- Mato Grosso do Sul

- Distrito Federal

Nesta situação, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, com precipitações esperadas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia.

Em acordo com os alertas emitidos pelo Inmet,a previsão indica continuidade das chuvas até o fim da semana, em razão do segundo evento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, que permanece ativo sobre a região Sudeste até sábado, 24.