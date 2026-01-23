Espaço fica no campus Maracanã, no 10º andar do bloco C - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/01/2026 12:29 | Atualizado 23/01/2026 16:03

"Olha só pra onde o dinheiro do pagador de impostos vai, para futilidades como essas. A Cultura Woke acabou com as Universidades e está destruindo os jovens que serão os futuros médicos e doutores. Por isso, cuide do seu filho, uma universidade pode acabar com a vida dele e da sua família", escreveu Hang nesta segunda-feira (19).

A medida foi implementada pela Prefeitura dos Campi, na terça-feira (13), em conjunto com a Superintendência de Equidade Étnico-racial e de Gênero (Supeerg). De acordo com informações divulgadas pelo site da instituição, o plano é construir mais unidades em outros andares e prédios, a depender da demanda.

Procurada pelo jornal O Dia, a Uerj se pronunciou sobre o caso.

"A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) é reconhecida como uma das mais importantes instituições de ensino da América Latina pelo seu empenho em relação à promoção do amplo acesso ao ensino superior, ao respeito à diversidade e à oferta de condições efetivas de participação no ambiente universitário, com uma política consolidada de inclusão e de permanência, constituída por uma grande variedade de medidas e ações que visam garantir condições de plena integração dos estudantes às atividades de formação universitária", escreveu em nota.



"Essas medidas estão aliadas a uma formação acadêmica e profissional cuja qualidade é evidenciada, entre outros meios, pelo desempenho da instituição em avaliações do Ministério da Educação (MEC), como o de curso de Medicina, que classificou a Universidade como a instituição com melhor desempenho no estado do Rio de Janeiro."