Pasta informou que a análise das solicitações ocorrerá no período de 26 a 28 de janeiroFernando Frazão / Agência Brasil
Prazo para adesão ao Mais Médicos Especialistas termina no domingo
Municípios, estados e o Distrito Federal podem participar
Prazo para adesão ao Mais Médicos Especialistas termina no domingo
Municípios, estados e o Distrito Federal podem participar
Lula é convidado para Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe
Viagem ao Panamá ocorrerá na próxima semana
USP está entre as 100 melhores do mundo em quatro áreas do conhecimento; veja quais
Instituição é a universidade brasileira mais bem classificada no ranking
'Vou percorrer cada rincão deste País', diz Lula sobre eleições
Durante evento de entrega de 1.337 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió, presidente deu o tom que usará na campanha deste ano
Malafaia e Paulo Figueiredo trocam farpas após pastor defender Tarcísio à Presidência
Discussão pelo X teve início depois que o influenciador considerar 'triste' que o religioso tenha apostado no 'cavalo errado', em referência ao apoio ao governador paulista
Zema defende exame obrigatório para médicos recém-formados nos moldes da OAB
Governador de Minas Gerais participou de sua primeira sabatina como pré-candidato à Presidência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.