Influenciador Gato Preto é indiciado por quatro crimes por acidente com Porsche em SP
Além dele, Bia Miranda tambem estava no carro no momento
TikTok cria empresa de propriedade majoritariamente americana para evitar banimento nos EUA
Ainda não está claro se os 200 milhões de usuários da plataforma nos Estados Unidos vão perceber alguma diferença em sua experiência
Trompetista toca berrante para manifestantes em marcha de Nikolas Ferreira: 'Gado na pista'
Músico é o mesmo que tocou a Marcha Fúnebre para Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal
'Trump quer criar nova ONU', diz Lula sobre Conselho de Paz
Presidente alertou que política mundial atravessa um momento crítico
Caso Master: Deputado pede para PGR investigar Ibaneis e buscar bloqueio de bens de governador
Fábio Felix disse que o chefe do Executivo do Distrito Federal 'enfiou o BRB num lamaçal de proporções bilionárias'
PRF envia ofício a Nikolas Ferreira sobre caminhada na BR-040
Deputados governistas protocolaram pedido de medidas administrativas para impedir a continuidade do protesto
Queremos distribuir 300 mil embriões para melhorar rebanho de pequenos produtores, diz Lula
Presidente participou do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
