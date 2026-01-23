Na decisão desta sexta-feira, Moraes fez referência aos atos golpistas do 8 de JaneiroFÃ¡bio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªncia Brasil
Moraes determina retirada de acampamentos nos arredores da Papuda
Ministro também estabeleceu que aqueles que insistirem em permanecer na via deverão ser presos em flagrante
Turista presa por injúria racial em Salvador exigiu falar com delegado branco, diz polícia
Vítima trabalhava em evento no Pelourinho quando foi chamada de 'lixo'
Oposição no DF pede impeachment de Ibaneis após citação por Vorcaro
Governador é acusado de crime de responsabilidade por partidos locais
Fraude no CNJ tenta expedir falso mandado de prisão contra Moraes e Lula
Conselho informou que o episódio não se trata de uma invasão hacker, mas do uso indevido do sistema
TJ do Maranhão decreta intervenção no município cujo prefeito foi preso suspeito de corrupção
Governador terá de nomear o interventor no prazo de 15 dias
STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro ocorrido em São Paulo
Crime ocorreu em agosto de 2014
