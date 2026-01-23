Turista gaúcha correu do local após discriminar funcionária do bar em que estavaRedes sociais
Em entrevista à TV Bahia, a vítima, identificada como Hanna, afirmou que foi chamada de "lixo" pela turista enquanto trabalhava em um bar durante um evento no Pelourinho.
"Eu fiz uma venda e retirei o balde um cliente. No momento que eu passei, ela falou: ‘Vai mais um lixo’. Eu questionei e ela reafirmou que eu era um lixo e deu uma ‘escarrada’ em mim. Ela correu e eu perdi ela de vista. Ela teve problemas com outras pessoas e o segurança estava tentando tirar ela do evento", detalhou a mulher.
A vítima registrou um boletim de ocorrência e Gisele foi conduzida à delegacia. Ela passa por audiência de custódia nesta sexta-feira, 23.
