Publicado 23/01/2026 17:26

Rio - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação do arquiteto e ex-BBB Felipe Prior pelo crime de estupro ocorrido em agosto de 2014, na cidade de São Paulo. A decisão, proferida de forma monocrática pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no dia 19 de dezembro, fixou a pena em oito anos de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Ainda cabe recurso.



Segundo informações do G1, Prior responde ao processo em liberdade.



Em setembro de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já havia analisado um recurso da defesa e decidido aumentar a pena, que anteriormente era de seis anos, para oito anos de reclusão.



De acordo com o processo, Prior e a vítima moravam na Zona Norte da capital paulista e estudavam no mesmo campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles mantinham contato porque o arquiteto costumava oferecer carona à jovem e a uma amiga em comum.



Na noite do crime, após uma festa universitária, Prior deu carona às duas estudantes. Depois de deixar a outra jovem em casa, seguiu em direção à residência da vítima. Em uma rua próxima, ele teria iniciado contato físico sem consentimento, puxado a mulher para o banco traseiro do carro e cometido o estupro. A vítima afirmou que não conseguiu reagir por estar alcoolizada.



Outros processos envolvendo Felipe Prior



Além da condenação mantida pelo STJ, Felipe Prior foi alvo de outras acusações de estupro, com desfechos distintos na Justiça:



Biritiba Mirim (2018)



Um processo referente a um suposto estupro ocorrido durante uma festa universitária na cidade de Biritiba Mirim, no interior de São Paulo, em 2018, ainda aguarda julgamento e não teve decisão definitiva até o momento.



InterFAU – Itapetininga (2018)



Prior foi absolvido da acusação de estupro relacionada ao InterFAU, evento esportivo que reúne faculdades de Arquitetura, realizado em setembro de 2018, em Itapetininga. Na denúncia, a vítima afirmou que estava embriagada e sofreu violência sexual, mas o Judiciário entendeu que não havia provas suficientes para a condenação.



Votuporanga (2015)



Em dezembro do ano passado, o ex-BBB também foi absolvido da acusação de estupro de uma mulher em Votuporanga, no interior paulista, referente a um fato ocorrido em fevereiro de 2015. Ele havia sido condenado em primeira instância a seis anos de prisão, mas os desembargadores consideraram o conjunto de provas insuficiente e reverteram a decisão.