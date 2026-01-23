Deputado distrital Fábio Felix acusa Ibaneis Rocha de envolvimento nas fraudes do Banco MasterCLDF
Caso Master: Deputado pede para PGR investigar Ibaneis e buscar bloqueio de bens de governador
Fábio Felix disse que o chefe do Executivo do Distrito Federal 'enfiou o BRB num lamaçal de proporções bilionárias'
Caso Master: Deputado pede para PGR investigar Ibaneis e buscar bloqueio de bens de governador
Fábio Felix disse que o chefe do Executivo do Distrito Federal 'enfiou o BRB num lamaçal de proporções bilionárias'
PRF envia ofício a Nikolas Ferreira sobre caminhada na BR-040
Deputados governistas protocolaram pedido de medidas administrativas para impedir a continuidade do protesto
Queremos distribuir 300 mil embriões para melhorar rebanho de pequenos produtores, diz Lula
Presidente participou do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Moraes determina retirada de acampamentos nos arredores da Papuda
Ministro também estabeleceu que aqueles que insistirem em permanecer na via deverão ser presos em flagrante
Turista presa por injúria racial em Salvador exigiu falar com delegado branco, diz polícia
Vítima trabalhava em evento no Pelourinho quando foi chamada de 'lixo'
Oposição no DF pede impeachment de Ibaneis após citação por Vorcaro
Governador é acusado de crime de responsabilidade por partidos locais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.