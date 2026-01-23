TromPetista toca cantiga infantil "Marcha Soldado" para caminhada até Brasília de Nikolas Ferreira - Redes sociais

TromPetista toca cantiga infantil "Marcha Soldado" para caminhada até Brasília de Nikolas FerreiraRedes sociais

Publicado 23/01/2026 21:55

O trompetista Fabiano Leitão, conhecido nas redes sociais como "TromPetista", apelido que faz referência à sua militância no Partido dos Trabalhadores (PT), provocou manifestantes que percorrem a BR-040 em direção a Brasília em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Em vídeo publicado nesta sexta-feira, 23, Fabiano aparece tocando um berrante enquanto o grupo passava pela rodovia. Na legenda, escreveu: "Cuidado! Tem gado solto na pista".



Logo depois, o músico passou a tocar a cantiga infantil "Marcha Soldado". A letra faz referência ao universo militar e menciona um soldado que, se não marchar corretamente, é preso no quartel, em alusão a Bolsonaro, que está custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Durante a gravação, Fabiano também faz o símbolo de "L", em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e grita o nome do chefe do Executivo.



Não foi a primeira vez que o trompetista participou de episódios de repercussão política. Em março do ano passado, ele ganhou notoriedade ao tocar a Marcha Fúnebre durante uma entrevista coletiva de Bolsonaro, no dia em que o ex-presidente se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.



Natural de Brasília, Fabiano concorreu ao cargo de deputado distrital em 2022 e ficou como suplente, com pouco mais de quatro mil votos. No X, ele soma mais de 120 mil seguidores.



Na posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023, o músico foi convidado pelo próprio presidente para tocar enquanto ele subia a rampa do Palácio do Planalto. A canção executada foi "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula".



Em novembro do ano passado, Fabiano voltou a tocar a Marcha Fúnebre e a música "Tá na hora do Jair já ir embora" diante da superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro estava custodiado antes da transferência para o Complexo da Papuda.



Caminhada rumo a Brasília



A marcha liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que deve chegar a Brasília no domingo, 25, teve início com baixa adesão, mas ganhou força ao longo da semana e passou a mobilizar apoiadores nas redes sociais, dias após o bolsonarismo ser cobrado por falta de engajamento em defesa do ex-presidente



Nesta sexta-feira, 23, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou um ofício ao gabinete de Nikolas informando que passou a adotar providências para preservar a segurança dos manifestantes e dos demais usuários da rodovia. Segundo a equipe do parlamentar, o contato não trouxe determinações formais, tendo caráter preventivo e colaborativo.



Também nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a proibição de acesso e permanência de manifestantes nas proximidades do Complexo Penitenciário da Papuda, onde Bolsonaro está custodiado. O magistrado citou a marcha prevista para chegar à capital no domingo e a possibilidade de atos nas imediações da unidade prisional.



De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o objetivo da mobilização é promover manifestações ostensivas contra decisões do STF.