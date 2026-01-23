IBGE interrompeu o trabalho de campo de técnicos Tânia Rêgo/Agência Brasil
IBGE suspende trabalho de campo em cidade do RS após hostilidade de moradores contra servidores
Agressões foram motivadas por boatos disseminados em aplicativos da internet
IBGE suspende trabalho de campo em cidade do RS após hostilidade de moradores contra servidores
Agressões foram motivadas por boatos disseminados em aplicativos da internet
Vídeo! Ciclista é atropelado após quebrar retrovisor de carro em São Paulo
Vítima foi socorrida pelo Samu e motorista é investigado
Influenciador Gato Preto é indiciado por quatro crimes por acidente com Porsche em SP
Além dele, Bia Miranda tambem estava no carro no momento
Diretor do BC disponibiliza registros de conversas com ex-presidente do BRB ao MPF e à PF
Ailton de Aquino teria pedido a Paulo Henrique Costa que adquirisse carteiras de crédito consignado do Master, depois expostas como fraudulentas
Filho do prefeito de Manaus morre aos 20 dias de vida: 'Deus nos deu, Deus tomou'
Causa do óbito não foi divulgada
Vídeo: Érika Hilton critica caminhada de Nikolas Ferreira em defesa de Bolsonaro
Deputada ressalta que os parlamentares envolvidos nesse tipo de iniciativa deveriam concentrar esforços em pautas que visam a melhoria das condições de vida da população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.