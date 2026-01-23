No vídeo, é possível ver o momento em que a ação acontece - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/01/2026 11:43

Um ciclista foi atropelado, nesta quinta-feira (22), após quebrar o retrovisor de um carro, na Estrada do M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo.

Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/DeJ16KvXyb — Jornal O Dia (@jornalodia) January 23, 2026

No vídeo, é possível ver o momento em que a ação acontece. O ciclista, que trafegava entre as faixas da via, bate com a mão direita no retrovisor de um carro que passava por ele. Em seguida, o motorista joga o veículo em cima da moto. As informações são do "Metrópoles".

O ciclista fica prensado contra outro carro que passava pelo local. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi encaminhado ao 100° Distrito Policial (Jardim Herculano).