No vídeo, é possível ver o momento em que a ação acontece. O ciclista, que trafegava entre as faixas da via, bate com a mão direita no retrovisor de um carro que passava por ele. Em seguida, o motorista joga o veículo em cima da moto. As informações são do "Metrópoles".
O ciclista fica prensado contra outro carro que passava pelo local. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi encaminhado ao 100° Distrito Policial (Jardim Herculano).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.