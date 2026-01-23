Ex-ministro está preso desde novembro no Comando Militar do Planalto, no Distrito FederalFellipe Sampaio / STF
Gonet pede à PF parecer sobre devolução de bens de ex-ministro condenado no 8 de janeiro
Manifestação foi feita após defesa do general da reserva pedir a restituição de todos os itens
Toffoli é alvo de seis representações por condução do caso Master; veja o status de cada ação
Ministro também passou a ser questionado por ligações com alvos da investigação
Anvisa proíbe venda de azeite e suspende doce de leite e sal grosso
Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Lula diz que políticas públicas não são favor, mas direito da população
Em Maceió, presidente defende acesso igualitário à saúde e cita programas como o Brasil Sorridente
Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta-feira
Processo seletivo oferece 274,8 mil vagas em 7.388 cursos
Brasil permanece com alertas vermelho, laranja e amarelo para chuvas
Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios
