Governador do DF, Ibaneis Rocha - Reprodução: redes sociais

Publicado 27/01/2026 13:57

A oposição ao governo do Distrito Federal acionou, nos últimos dias, a Câmara Legislativa e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador Ibaneis Rocha (MDB), em meio a questionamentos envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.



PSB e Cidadania protocolaram, na última sexta-feira, 23, pedidos de impeachment contra o governador na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). No mesmo dia, o PSOL apresentou uma representação própria. As iniciativas ocorreram após o Estadão revelar que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) ter tratado pessoalmente com Ibaneis sobre a venda da instituição ao banco estatal.



Posteriormente, Ibaneis confirmou que se encontrou com Vorcaro, mas negou ter discutido a venda do Banco Master ao BRB. "Entrei mudo e saí calado", disse.



A reportagem procurou o governo do Distrito Federal, que não se manifestou até a publicação desta matéria.



O avanço das representações contra Ibaneis na CLDF depende de decisão do presidente da Casa, o deputado distrital Wellington Luiz (MDB), aliado político do governador. Ele afirmou que os pedidos têm "caráter político" e estão ligados ao calendário eleitoral. "Em princípio, a impressão que eles trazem é que, por ser um ano eleitoral, é óbvio que esses partidos, partidos da oposição declarada, marquem posição", disse ao Valor Econômico.



Segundo Wellington Luiz, os pedidos estão sob análise da Procuradoria da Câmara, responsável por avaliar se os requerimentos cumprem os requisitos formais para tramitar na Casa. Ele disse ainda que Ibaneis não se reuniu com a base aliada para tratar do caso, mas que um encontro deve ocorrer após a retomada dos trabalhos legislativos, marcada para 3 de fevereiro.



Paralelamente, cinco partidos - PT, Rede, PDT, PCdoB e PV - protocolaram nesta segunda-feira, 26, no STJ, uma notícia de fato pedindo a apuração de possíveis crimes comuns e atos de improbidade administrativa atribuídos ao governador no contexto do caso BRB-Master. As siglas defendem ainda o afastamento de Ibaneis do cargo para evitar interferências e garantir a lisura das apurações.



Com o protocolo, caberá ao STJ encaminhar o pedido ao Ministério Público Federal (MPF), responsável por analisar a abertura de investigação. Para a senadora Leila do Vôlei (PDT-DF), o afastamento do governador é necessário para assegurar transparência na investigação. "A gente precisa afastá-lo. Precisamos de transparência, para que a investigação transcorra sem nenhuma influência política", afirmou.



Além da iniciativa no STJ, o deputado distrital Fábio Felix (PSOL) solicitou ao MPF a abertura de investigação contra o governador e o bloqueio de seus bens. A oposição também prepara um novo pedido de impeachment, que deve ser protocolado com a retomada dos trabalhos legislativos.



O caso do Banco Master tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Dias Toffoli, que avocou o processo após a citação do deputado João Carlos Bacelar (PL-BA) aparecer em documentos apreendidos. O processo tramitava no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e chegou ao STF por solicitação da defesa de Daniel Vorcaro, que alegou a existência de autoridade com foro privilegiado.



O Estadão revelou que um dos investigados, Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, comprou a participação dos irmãos do ministro em um resort no Paraná. A sede da empresa fica no endereço residencial de um dos irmãos de Toffoli e a cunhada do ministro disse ao Estadão que o marido nunca foi dono de resort.

Antes, Toffoli já sofria críticas por ter viajado em um jatinho particular com o advogado do Master, Augusto Arruda Botelho, para assistir à final da Libertadores em Lima, no Peru.